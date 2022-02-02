《老物件情懷》中國地圖地毯

中國地圖地毯。

這是我在一九八○年勾織的中國地圖地毯，寬六尺長八尺，用十七磅的化纖毛線剪成了十三萬五千多段四寸長的毛線，勾織十三萬五千針，成就一張大地毯。

那時台灣的中華民國 行政地區，仍然沿用國民政府撤退到台灣前的秋海棠形狀地圖，包括外蒙古、東北九省；後來外蒙獨立成為蒙古國，新中國把東北畫為三省。

那時外子的工作晚上仍需上班，尚讀中小學的兒女課業繁重，每晚溫習功課至深夜，因此我要等門也要陪讀；常常看電視消磨時間，我經常看著電視，不知不覺就睡著了，為了驅趕瞌睡蟲，於是做些手工藝品。

首先我將報紙拼接成地毯大小的尺寸，再在紙上目測分別畫出中國領土界線及各省、海洋鄰國。每晚忙完家事後，我就坐在電視機前面一邊看電視一邊勾織，大約花了六個月才完成。那段時間也因此看了很多好看的影集，如「法網恢恢」、「愛之船」、「虎膽妙算」、「梨花淚」等。

這張地毯跟著我們飄洋過海來到美國，也搬了幾次家；一直都捨不得放在地上當地毯踩踏，或是當壁飾掛在牆壁上。如今四十年過去了，我們年事已高，不知如何處理它，何處是它最好的歸屬？有人建議捐贈博物館 或是圖書館 收藏或是當壁飾，我也很有意願，但是雖然地毯在我心中是珍寶，在別人眼中不一定受到重視，現在成了我的一樁心事。