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沐浴迎新年

海風

年前掃塵是老傳統，把舊年的晦氣窮運清掃出門，迎接新年的喜氣和吉祥。在有些人家，年前沐浴也是洗舊迎新的重頭戲。

中國的南方，家裡沒有暖氣，在我長大的年月，冬天在家洗澡是一件大事。我家住的老公寓，前住戶留下了老式的美國通用牌煤氣灶，有四個灶眼。到了年前要洗澡了，就把家裡的燒水壺大鍋子都找出來，四個灶眼一起燒開水。一個人洗就燒一趟水，等全家洗完，要四、五個小時。

洗澡還不能在浴缸裡洗，浴缸又大又深，冰冰冷冷，四壺開水倒進去，水才幾寸高，熱氣立馬散盡。再說，我家的浴室朝向不好，冬天陰冷。母親找出了陪嫁的銅箍大木盆，那時候，南方的人家基本都有木盆，用來洗衣洗澡。

洗澡，自然是選擇一個大好晴天的下午，太陽照進朝西的屋子；暖暖的陽光，熱呼呼的清水，冉冉上升的蒸汽，熱氣滲進了身體，驅走了冬天的寒氣，十分愜意。

後來，我們長大了，不少同齡人去工廠做工，冬天可以在廠裡的浴室洗熱水澡。我跟一個童年的朋友，大學畢業後成了教書匠，學校裡沒有供員工冬浴的設備，朋友提議我們去公共浴室，在那裡淋浴比在家洗澡暢快盡興。於是，這成了我倆的年前活動，每年結伴去洗澡。

離家不遠的淮海路上，曾經有一家公共浴室。冬天，特別是年前，門口就排起了等候洗澡的隊伍；分兩隊，一隊男，一隊女。男隊較短，因為男士去洗混堂，據說一個大池子裡泡許多人，估計多擠進去幾人也無妨，因此男隊快速前行。女隊則不然，只有淋浴，需要有淋浴頭空出來，才能進入浴室。

我跟朋友站在寒風裡，興致盎然地聊天，人影在下午的陽光裡越來越長，陽光也漸漸挪到了牆角跟。那個年代什麼都排隊，洗澡排兩、三個小時也很自然。喜歡說話的，排著隊，就跟前後左右聊起來了。由於年關臨近，聊最多的是買年貨，那會兒供應緊張，許多年貨憑票供應，有了票也不一定能買到稱心如意的。排隊時，互通情報：哪家店的年貨品種齊全、哪家貨源充足、哪個時段去容易買到。

排隊的女士都拎著網線袋，袋子裡是換洗衣服、毛巾、肥皂盒、木梳；考究的人則開始用洗髮膏，當時上海出產兩個牌子──美加淨和海鷗。美加淨的塑料罐子是白色帶紅字，海鷗是天藍色的。那個年代，沒有一點隱私，我們可以看到每個人的棉毛衫褲是什麼顏色的，是新的、舊的或是破的。隊伍慢慢往前挪，浴室的玻璃門推開了，從裡面走出來被熱蒸汽撫慰過的女士，滿面紅潤，濕漉漉的頭髮上包著藍白豎條的毛巾。看門師傅對著女隊叫道：「下一位。」

終於輪到我倆了。女浴室是一個大統間，靠牆兩邊各有一排蓮蓬頭，兩、三個人合用一個。一群赤裸裸的女人，習慣了粗礪的、沒有個人空間的生活，在蒸汽瀰漫的浴室裡忙亂著；熱水嘩嘩地沖灑在頭上身上，沖走了塵膩，沖走了寒意，沖走了晦氣，更沖走了煩惱和不快。

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