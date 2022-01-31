在我們遼南家鄉，寫春聯，除了寫門對、春條和「福」字外，每年必寫的是：「出門見喜」、「抬頭見喜」、「闔家歡樂」三條幅。這些小小條幅和紅福字一樣，可都寄託著底層小民的期盼。

一九六一年春節前夕，我中學寒假回家，那一年正是所謂「三年困難時期」最嚴重的一年，鄉親們帶來紅紙，請我寫春聯。我望著鄉親們蹣跚的腳步、菜色浮腫的臉，這可是每天二兩糧的「功績」。家家挨餓，戶戶忍饑，全村幾乎沒有生孩子的，老人死得格外多。曾聽一位叔輩說，那一年，差不多把全村年紀稍大一點的老人收拾光了，可見人們生活如何悲慘淒惶。但是，鄉親們春節仍不忘貼春聯，還特別提出要寫抬頭見喜、要寫出門見喜、要寫幾個福字。然而，福在哪裡？喜從何來？

但福和喜是存在的，深藏在鄉親的心裡，是他們的希望。鄉親仔細收起寫好的對聯，又小心地捲起，臉上現出難得一見的微笑，對我點點頭離去。我目送著鄉親們蹣跚的背影，祝願他們貼上這些春聯，能在除夕大年夜裡，做一個歡歡喜喜的好夢。

一九六七年的春節，是文革十年浩劫開始的第二年，正是大批四舊、封資修時期。這年春節前夕，鄰里鄉親又來找我寫春聯。在那敏感的特別時期，我當然要注意寫一些合乎時宜的詞語，什麼「興無滅資」、「破舊立新」，以及頌揚偉大領袖等內容，他們自然也不反對。但最後都提出，還要寫福字，出門見喜、抬頭見喜也少不了。

這讓我有些難辦，我知道這都屬於四舊、封資修的東西，貼出來是要惹事的。比如說出門見喜，見到地富反壞右，怎麼還能喜呢？輕則要批你沒有階級觀點，重則要鬥你與文革唱對台戲，反對毛主席的無產階級革命路線。我勸他們最好不要貼這些對聯，被批鬥不划算。但他們一個說：「他批他的鬥，俺過俺的年，管他的。」有一人還說：「這樣的對聯也不讓貼，不如上邊下個死令，乾脆不許中國百姓過年，豈不乾淨。」

這時有一人說：「過年，俺們就圖個喜氣樂和勁兒，貼個對聯，又犯什麼法？」見我躊躇一直不肯動筆，就說：「你自管寫，出了問題，保證不會說是你寫的。」明顯以為我膽小怕事，很傷自尊。於是我頗為豪爽地說：「既然你們不怕，我又怕什麼？」

待他們滿意地離去後，我頗有些惴惴不安。春節時我有意無意地步向這幾家的大門前，即見我寫的「出門見喜」，赫然貼在大門口的醒目處，好在那年春節過去後，相安無事。回想起來，鄉親們的執著和大氣，很令我感動敬佩。