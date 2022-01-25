《老物件情懷》石英電熱器

石英電熱器用了近四十年， 還是跟新的一樣。

我的這台石英電熱器，跟著我們近四十年了，它發熱的原理跟一般的電熱器不同。一般的電熱器先把空氣加熱，熱空氣再把人加熱；石英管則發出紅外線，穿透空氣，直接把人熏暖。

我記得小時候，冬天過年去台灣新竹竹東的祖父家，他隨身都帶著一個手提小暖爐，裡面放了幾塊燒得通紅的木炭，雙手放在爐上烤火，好溫暖。我後來出國留學，有一年過年時，我從美國寄一台石英電熱器給他，當時石英電熱器還是很新鮮的玩意，祖父很高興，用了好多年。

我這台古老的石英電熱器，雖然這個牌子市面上還看得到，可是這種型式早已買不到。如今的電熱器，都是用電一千五百瓦，八百瓦的極為少見，我的還可以關掉一半，僅用電四百瓦；在兩根石英管後面，有一個安靜的小電扇，如巴掌大，吹出熱風，如此熱效率更高。燒暖氣，空氣變乾，這個電熱器還附帶有加濕器，裡面灌滿水，水蒸氣就跟著出來，可見這台機器替消費者考慮地非常周到；如今加濕器不能用，因為早已生鏽破損，不過電熱功能仍然完好。

早年，小孩們出生，嬰兒時期晚上要餵奶，黑暗的臥房有點涼意，幸好有這台小暖爐陪伴，提供紅光與暖意。它跟著我們走過許多充滿回憶的日子，我們捨不得拋棄它。每年到冬天，電熱器會布滿灰塵，不過經由我稍加擦拭，除了加濕器的鏽蝕部分，整台機器就回復到閃亮如新的狀況。現在，把電熱器放在浴室裡，冬天繼續為我們提供溫暖。