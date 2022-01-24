我來美國後的第二年，一九六二年世界博覽會在西雅圖 市舉行。西市為此建造了一座高聳的太空 針建築物及廣場作為慶祝和展覽之用，會期從四月到十月，台灣也派出代表團參與。由於世博會龐大人力需求，在當地僱用了許多短期職工，我也因此在世博會期間找到一份工作。

僱主是開一家蒙古烤肉店（Lee’s Mongolia Grill）的李氏夫婦。李先生正值壯年，長得一表人才，能言善道；李太太可能年紀稍長一些，精明能幹，內外錢財都由她總管。

店內有個相當大的蒙古炒肉鍋，賣的就只有蛋炒飯和西芹炒牛肉，外加各種飲料。每天開場前李太太帶來一大鍋前一晚在家準備好的牛肉切片，李先生則帶來新鮮的西洋芹切片；我的工作是準備好紙盤、紙盒，並清理環境。

起初我只是打雜，做些清洗工作。李太太主管廚事，炒飯和炒芹菜牛肉，李先生負責收銀機並在鋪外大聲叫賣。慢慢地，李太太看我手腳尚稱伶俐，便教我如何煮飯和炒飯；她說炒飯要用長米（long-grain）煮的飯，這樣才可粒粒分明，不會黏在一起。

她又告訴我蛋炒飯有「金包銀」和「銀包金」兩種，店裡賣的是銀包金，就是蛋和飯分開炒然後再合炒；金包銀是先炒飯然後倒入已打散的蛋再炒，這樣蛋是包在米的外面。老外較喜歡清清爽爽的銀包金蛋炒飯。

李太太對牛肉的醃製則保持高度機密，她每天早晨從家裡帶來一大鍋切好並醃製過的牛肉，牛肉和西芹都切成厚片，現炒現賣，飯則是炒好留在鍋裡。食客可以選購芹菜牛肉（附加一個小麵包）、蛋炒飯，或者兩者合購。

我上午十時報到 ，匆匆填飽肚子後便忙著上工。下午三時以後，我們三人才開始午餐，避開人潮。展覽園中有一圓形飲食區，李氏牛肉店座北朝南，享有地點優勢。李先生一夫當關，以高嗓門吸引了不少顧客，蛋炒飯和芹菜牛肉很受遊客的喜愛；雖然售價貴了點，但芹菜牛肉確實可口，美味且厚實的牛肉讓食客感到物超所值。

六月以後，暑期旅遊季節開始，來博覽會的遊客逐日大增，來飲食區的人也如雨後春筍，尤其是光顧李氏牛肉店的食客也跟著興㕵起來。

飲食圈裡有不少快食鋪，生意都不錯，尤以我們這一家更是門庭若市，到了中午時段，我們店前經常排長隊。除了貨真價實、美味可口，李太太和我還鼓勵食客圍觀我們的烹飪操作，觀眾對我們的大型有孔炒鍋也很感興趣，常常擠得店裡水洩不通。顧客多了，原先現炒現賣的作法不能滿足眾多食客的需求，李先生決定改為一鍋多炒分售的作法。雖然質量差些，美味可口依舊，賣得多、賣得快，當然令老闆喜笑顏開，我這個當伙計的也得到加薪嘉獎。

對我而言，炒飯易懂易學，炒牛肉卻是個祕密。我不知是什麼牛肉，更不知醃料的成分和配方。我曾拐彎抹角試問過李太太，她總是支吾其詞。

終於有一天生意太好了，牛肉賣光了，情急之下李太太差我去Safeway買了五條牛腰肉，我才知道原來用的是高檔牛肉。每條牛只有少量的腰肉，一呎多長，肉是厚厚實實的，微凍後用切肉機切片，簡單整齊美觀，價格當然不低。

當年還沒發明自動支付，店裡都用現金交易，每晚收市後，結算收銀機便成為李氏夫婦每晚最愉快的時光。世博會十月結束，我也度過半年收穫不菲的打工生活。李氏夫婦待我不錯，我也在烤肉店學了不少。

李氏夫婦離開世博會後，在西市開了一家正式的李氏蒙古烤肉店，生意也很不錯。不幸的是，因銀錢耀眼，李太太遭歹徒盯上，在一個夜晚回家途中，遭人綁架殺害。這樣悲慘的結局，令我扼腕長久，唏噓不已。