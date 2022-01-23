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《老照片說故事》難忘的乒乓球

文、圖／梁永勝
背對照片者是作者當年在校內乒乓球賽事。
背對照片者是作者當年在校內乒乓球賽事。

世界乒乓球協會舉辦的第五十六屆世界乒乓球錦標賽，去年十一月下旬在德州休士頓舉行，這一屆乒乓球賽事特別之處是中國與美國的「乒乓外交」五十周年，另一特別之處是中美兩國選手的男女混雙組合配對比賽。

這次比賽令我想起了一張在美國讀大學時，校內乒乓球比賽刊於校內報紙的照片（見圖）。當年是一九七四年，我從香港到肯塔基大學念書，閒暇時喜歡與其他中國留學生切磋球技，偶爾也會邀請美國學生一起打球。中國人或亞洲人的身高以及靈敏度很適合打乒乓球，比起美國人的身材更勝一籌。

我在中學時期一直對乒乓球很有興趣，在各種球類中算是打得比較好的運動，但最大的動力是在上個世紀七○年代初期中美的 「乒乓外交」。當時在香港已掀起一片乒乓球熱，特別是中國選手的長線攻打及削球戰術風靡了乒乓球界，當年香港學校的中小學生也熱衷於打乒乓球，但礙於場地及乒乓球桌很少，在學校和康樂中心想打乒乓球，還得排隊等待。

來到美國後，美國大學宿舍的休息室很寬大，而且每一棟宿舍都有乒乓球桌，這讓我們這些來自港台的留學生可大展拳腳了。課餘及周末時，留學生都以打乒乓當成娛樂及聯繫中國留學生的情誼，並參加校內主辦的乒乓球比賽。

美國學生的主要運動是以游泳和棒球為主，乒乓球運動相對弱勢，因此在乒乓球比賽中，美國學生都不是中國學生的對手；當時各宿舍間的比賽勝出者再參加全校賽，優勝者大部分都是來自香港或台灣的留學生。當年因中國與美國還沒有建立外交關係，美國校園內的中國學生只有來自香港及台灣。

近半個世紀過去了，從大學畢業進入職場，結婚生子及養家的忙碌，幾乎都沒空再接觸乒乓球。現已退休的我，在閒暇時翻出泛黃的舊照，不禁懷念起曾走過的乒乓球之路點滴。

中國留學生 香港 德州

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