我在廣州出生，小時候在六二三路調源街長大，而沙面這個小島是我成長過程中的遊樂天堂，那裡當時的景貌早已深深印入腦海，至今還是記憶猶新。

在讀小學之前，母親透過朋友關係，將我們兄弟送進了沙面一個名為「南方日報」的幼兒園。

想起來是一九六○年之前的事，那時經濟較惡劣，社會上物質生活貧乏，南方日報屬政府管轄機構，一切供給都有一定保障，所辦的幼兒園須是職工家屬才有機會就讀。但母親那時有一相識好友在幼兒園任職教師，據母親說她無兒女，對我頗有好感，想認我為乾兒子，就是這個原因，所以千方百計幫我們兄弟入讀這一所幼兒園。

在幼兒園的時候，算是我一輩子最快樂的日子，那時父母都在廣州日用雜貨公司上班，工資比一般工人稍高一點，加上母親年輕時做過生意，手上頗有積蓄，對小孩的生活上從不吝惜，當時「衣食」基本無缺。

每天早上幼兒園都有供應早餐，記得有時是麥片加麵包，有時是豆漿加蒸包子，還有牛奶加餅乾等，這在當時一般小孩中，都算是難得的食物；而中午餐食印象較為模糊，但也算不差，晚餐就沒有供應了。

幼兒園都是早上七時半開門，可能是方便八時上班的職工接送小孩的緣故吧。由於我的父母都要到河南 上班，那時沙面旁邊往河南的新橋還未開建，而繞道海珠橋也太遠，所以上班只能坐船到對岸；因上岸不遠就是父母的公司，時間上只能早一點把我們兄弟送到幼兒園，讓我們等待開門。

早一點到達，門前大花園草地就成了我們玩耍的地方，有時是追蜻蜓，有時是捉蝴蝶，又或者挖開草地表層泥土看是否有沙蟬？樂趣雖是短暫，也足以留下難忘的記憶。

幼兒園畢業後，我就讀梯雲東路小學，只要是周六和周日，做完功課後我都會相約同街居住的同學到沙面遊玩；那裡有面臨白鵝潭的綠瓦亭，往東面一點有網球場，還有很多大花園裡的大樹供我們攀爬，甚至可玩兵捉賊的遊戲。

到現在印象仍深刻的事，發生在綠瓦亭地段的珠江河面。那裡其實是不允許游泳 的，因外面白鵝潭經常有船經過，泛起波浪會產生危險，但我與另外兩個小學同學卻在江邊階梯下玩水嬉戲，冷不防讓一個派出所人員巡查所見，把我們全捉進派出所裡。他說要將我們囚禁，因為犯了規則，記得我們當時嚇個半死。

後來問清我們學校住址，又說如果要回家，只有兩個選項，一是讓父母或學校來領人，二是要我們把褲子脫下。那時我們只有八、九歲而已，但也知不能赤裸下身回家吧？所以就問派出所人員，沒穿褲子要怎樣在街上行走？他卻答覆我們，每人拿一張報紙包住就可以了，改天再來取回褲子，嚇得我們呆若木雞；他捉弄到最後，還是讓我們回家，想到這裡，忍俊不禁。

還有一件難忘的事，是在六二三路傍沙基湧發生的。那天與另一同學在湧邊下水階梯看見拴有一艘小艇，應是郊區農民載運蔬菜入城而暫拴於此；我見河湧裡頗多小魚，不知危險走到船上，誰知小船由於我彎身捉魚之故，傾斜水面。我一下心慌，整個人掉下水裡，那時尚不懂游泳，在水裡掙扎一下；所幸水不算深，竟然能露出胸口，慢慢爬回岸邊，那個同學早已嚇得大聲尖叫，岸邊聚集幾個大人，把我拉上岸邊。

沙面還有很多我們小時候的玩耍記憶，如秋天用汽油浸「生膠」成為牛皮膠，去黏樹上的秋蟬，還可在草地上放自製風箏；又或是夏天河湧水漲時，去釣一種名為「南刀」的小魚，又或是在沙面岸邊的麻石間隙，用小塊鹹菜引誘爬出來的小螃蟹。

少年時，還玩包裝菸的「紙角」遊戲，我經常與同學爬入領事館宿舍的後巷，在垃圾桶內撿那些外國或高級些的香菸包裝袋，在街上玩起來足以傲視群倫，因我們手上的「紙角」十分罕見。

算起來沙面並不太大，環島一周好像是一千二百多米而已，但在喧囂鬧市中卻是不可多得的恬靜樂園 ，那裡有我太多少年記憶。光陰似白駒過隙，幾年前重返廣州，再到沙面遊玩，模樣早已大變，勝利賓館、經濟西餐廳、室內游泳池等都已面目全非，以前的草地公園都已變成人工花卉盆景，雖是繁花豔美，反而失去原始風貌。

沙面，真的變太多了，我不禁更懷念起過往的小島風貌。