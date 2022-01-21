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第一碗陽春麵

李新

童年生長在台灣，台北的南門街一幢日式大宅院住有七戶人家，面積相當大，兩扇朱紅色大門容得下車輛出入；四周圍籬隔絕馬路熙熙攘攘的人群，庭前有一棵百里香，春天滿樹白花，空氣充滿花香。

日式花園充滿許多棕櫚樹，石椅碎石景色幽靜。我家住在靠馬路的一排廂房，有四間房，加上另加建的廚房，父母加上五個小孩相當夠往；附近有菜市場、小鋪，隔條馬路河岸前有一排商店，幽幽暗暗，賣的是雜貨和餐飲。

放學後，肚子餓了，三姊四姊便猜拳，輸的要到對街麵館叫外送，沒多久，麵館學徒拎著長木匣送來兩碗什錦麵；那黃澄澄的油麵鋪上蝦、魚餅片、花枝和綠葱，看著都覺得好。過新年和姊姊拿著壓歲錢，到對街青果合作社的騎樓下去喝魚丸湯，白淨的魚丸加上豬骨湯、芹菜碎末、味精和白胡椒粉，咬一口，魚丸裡的肉有一股五香粉味，真好吃，一碗吃不夠。

國小三年級時我家搬去了樹林頭，會騎腳踏車了，假日便和姊姊去城隍廟吃肉圓，那半透明、紅白參差蕃薯皮做的肉圓遠近馳名。偌大的廟堂，賣的自然不只這一味，魷魚羹、炒米粉、炒麵、蚵仔煎、蚵仔麵線、魚丸湯、蝦丸湯、貢丸湯……，不勝枚舉。

初中結交到一個好同學，有一段時間中午吃便當，我們兩人經常交換著吃。她的大飯盒上有小飯盒，大飯盒裝飯，小飯盒裝菜，最常帶的是紅燒掃把魚，魚皮煎得完整，鋪上薑絲、蒜粒和紅辣椒，當時只覺得她講究。而我打開飯盒，不是豆乾炒肉絲、白菜豆腐，就是隔夜餃子等。

她的媽媽是湖南人，無辣不歡，那時我們正值青春期，她臉上長滿青春痘，愁死了，看到我的北方式飯盒菜直說好吃。有一次我去她家看電影畫報，中午她帶我去橋邊一家退伍軍人開的小麵館，點了兩碗陽春麵，熟練地把辣椒油、酸菜放進麵裡，要我如法泡製；那是我第一次接觸陽春麵，直覺得「陽春」兩字特別好聽。

她喜歡我媽媽燉的大鍋菜，「李媽媽，我好喜歡吃妳做的菜，好好吃唷」。媽媽聽了也高興地說：「好呀，歡迎妳常來。」有一個周日，她來我家，下午肚子餓了，大人又不在，她問我：「妳家裡有沒有乾麵？」我說有，拿了出來。她便把醬油、鹽、味精、豬油和蔥、蒜、小辣椒洗洗切切，分裝進兩個大碗裡，沸水一沖，再將煮熟了的麵條擱進去，簡簡單單的一碗麵就完成了。這是我生平第一次上的烹飪課。

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