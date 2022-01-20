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雜談年夜飯

秦博瑞

年夜飯是初夕的重頭戲，素有「十里不同言，百里不同俗」之說，南方和北方年夜飯的習俗大不相同。北方人的主食是吃餃子，南方人的主食則是吃年糕、湯圓或粽子；口味上，南北方也不一樣，南方人吃甜，北方人吃鹹。

我是土生土長的北方人，年夜飯必須菜餚豐盛、量大質優。水餃要用精粉和麵，餃子餡有素葷兩種，葷餡用鮮肉、海米配韭黃、白菜、香油、精鹽；素餡以豆腐、粉絲、蝦皮加香油、精鹽。諺語道：「待要富，大年五更吃頓素。」

彼時沒有超市，一進入臘月門，就要開始籌備，趕集上店購買年夜飯的食材。只要你有錢，山珍海味都能買得到，量多量少都可以隨意購買，海參魚翅、大蝦海米、鮮魚活雞、松莪木耳、豬肉豬頭、以及不可或缺的白鱗魚等，應有盡有。

實行計畫經濟後，特別是五○年代末、六○年代初的困難時期，上述食材大都很難看到，或者限購，或者高價專賣，或者憑票證供應。我曾親眼目睹，一位農民看到供銷社前排隊買白鱗魚的人群，有人提著銀光閃閃的魚高興往外走的情景，他心想今天運氣不錯，遇上好機會了，便主動排在買魚的隊伍。

等了半天輪到他時，售貨員問他：「哪單位的？」他說：「我沒有單位，種地的。」售貨員：「那不行，是烈、軍屬嗎？」他說：「也不是。」邊說邊往外走，回頭還幽默地高聲喊到：「我是雙位的！」走出排隊的人群後，他懶得再抬頭看一眼提著銀光閃閃白鱗魚、臉上喜滋滋往家走的人，自己踽踽而行。

初夕的年夜飯，彼時大都做十個菜，寓意十全十美。在這十道菜中，一定要有蒸雞或燉雞、炸雞，寓意來年大吉大利。還一定要有清蒸鯉魚或其它鮮魚，寓意年年有餘。

魯東一帶的年夜飯，還必須有一條清蒸或油煎白鱗魚上桌，若沒有這條白鱗魚，好似就過不了年，其寓意也就是年年有餘。還少不了白菜絲、胡蘿蔔絲、粉絲、肉絲、韭菜段、海米、香油 、精鹽、蒜泥、醋等調和而成的合菜，寓意為家庭和和美美。其它菜餚有四喜丸子、紅燒肉、蘑菇燉肉、韭黃炒肉絲、芥末雞、豬蹄凍等。大多數家庭，包餃子時要將幾枚硬幣分別包在極少數的餃子裡，吃年夜飯時，看誰能吃著，吃到硬幣者謂之來年財運發達。

餃子

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