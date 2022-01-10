農曆年近了，小妹傳來視頻相告，老父親又催促一起居住的小侄兒，頻繁地光顧農貿市場買年貨，以備家人春節團聚時食用。聞聽此言，想起父親那年風塵僕僕給我送年貨的往事。

二十五年前的臘月下旬，我和妻子及念初中放寒假的兒子，吃過晚飯，坐在客廳裡正一邊看電視、一邊聽兒子講述同學的趣事。忽聽屋外傳來敲門聲，我打開大門，看到年逾花甲的父親一身寒氣，帽簷掛著一層雪花，手裡提著一個小布 袋。當年，我剛剛擁有屬於自己的住房，居所離父母家有公交車兩站的距離。父親進屋後高興地說：「遼西老家捎來一袋祖傳年食黏火勺，我給你們送來一些，讓你們一家三口人品嘗。」我聽罷心中很感動。

黏火勺是我遼西老家族人鍾情、每年必備的年貨食品。童年時，每次隨父母回老家過年，老家親人就把入冬後製作儲存的黏火勺拿出來，變換著各種做法讓我們品嘗；當我和父母要離開時，幾戶族親又分別贈給我們一些帶回城市家中。因此，我真切地記住了黏火勺橙黃的模樣、肉頭的口感和純樸的味道。

進入職場、娶妻生子後，城鄉經濟逐漸繁榮起來，黏火勺成為都市農貿市場上的常見食品，一年四季皆有店鋪販售；每次看見黏火勺，我都會購買一些與家人分享，但在品嘗時，總感覺這些黏火勺沒有老家的地道純正。每逢此時，便會想起老家芳香濃郁的黏火勺，引誘我口腔生津。

說來有趣，兒子不愧為家族的後裔，幼兒時就喜愛上老家的黏火勺，三十二年前春節，父親特意帶我和我四歲的兒子回老家，探望年邁的祖母及家族親人。伴著老家族親一家家宴請，油煎黏火勺一次次填腹潤腸，兒子竟深深記下了油煎黏火勺醇香獨特的美味。

一天臨近中午，我二嬸笑著問我兒子：「城市小人兒，一會想吃點啥？」兒子一時興起，但嘴張開卻卡了殼，憋了好一會兒，吐出了兩個字：「豆餅。」二嬸先是一愣，跟著領會其意：油煎黏火勺。立時，全家人欣喜不已：「這小人兒真有想象力，外麵是黃米麵，裡面是小豆餡，形體像餅狀，可不就是豆餅嗎？」從此，年幼兒子要豆餅之事，在老家人中傳播開來，棲身城市的我們，每逢春節臨近也會懷念起老家的黏火勺。

或許是血脈相通、心有靈犀吧，從二十世紀末期開始，生活逐漸轉好的老家親人開始在過年前夕，借助便利的交通工具，託人專門為我父母捎來一袋家鄉的黏火勺，父母收到後都會為我送來一些，讓我與妻子及年幼兒子品嘗。

看著黃橙橙、貼著荷葉的黏火勺，我心中會湧蕩起感激。小小的黏火勺啊，你讓我深深地體驗到了老家親人的厚愛，體驗到了父母的惦念，體驗到了人世間至親至愛的一脈親情。