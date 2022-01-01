我一九五五年自上海大學畢業，當時組織號召畢業生支援邊疆，我表態雖母親和弟弟生活在杭州，需要照顧，我仍願意響應組織號召，到人民最需要的地方去；最後被派到陝北米脂中學，初期每月工資四十二元。

考慮母親一輩子生活艱難，如今我有了工資收入，要使母親過得好一點，我每月給母親和弟弟寄三十元作為他們的生活費。當時他們的房租每月需付三元，弟弟上初中，需要支付學習費用。杭州人天天要去菜市場買菜，母親很節省，很少買葷菜，同時還要響應居委會的號召，每月擠出幾元作為儲蓄 ，居委會後來給她發個刻上名字的帶柄茶杯作為獎勵。

弟弟告訴我，有了我每月寄生活費的保障，他們那時生活安定，母親有時還掏五分錢買票看一場紹興戲。一九五六年，母親回青田老家看望外婆，她和舅媽一起，兩個老太太去縣城看看；我們村離縣城八十里，她們捨不得買車票，竟然步行來回。

我每月給自己留十二元生活費，每日飯錢是主要支出；當時饅頭、稀飯不收費，數量也不限，每餐菜餚自己預先登記，一盤豬肉或雞肉要兩毛。我也很節省，難得吃葷菜。

我九月到陝北，過冬的衣著是緊迫的需要，我買了全套的棉衣、棉褲和棉帽，母親做的南方棉鞋不適應北方的需求，我又買了一雙氈鞋；大雪時我腳蹬氈鞋上課，置辦這套衣裝的錢是必須花的。我沒有菸酒的嗜好，所以十二元勉強可以應付需要。剛畢業不久，同學之間聯繫多，平信郵資八分，我也是控制著寫信。

偶爾也有些額外開銷。一次小販提著一籃雞蛋 來賣，三十個蛋只要一元，我從小聽父母說雞蛋很營養，就買了三十個，不過也只買過這一次。住在同個窯洞的張老先生說，前些時候一元可買到五十個。有時長途汽車 在農村路上停車，司機下車買路邊農婦手裡的母雞，一隻五毛錢，這也就是五○年代的物價。

一九五七年暑假，我和老同學訂了終身大事後回南方看望雙方父母，以徵得同意。我穿著母親手縫的布汗衫，母親模仿蘇聯電影裡烏克蘭小伙穿的汗衫，領口是斜著開的，我覺得很時髦。臨別時未來的岳父母送給我兩件上海產的汗衫，讓我顯得洋氣一些。

一九五八年元月，我和妻子成婚，我從米脂坐四天長途汽車趕到她學校。母親事先給我寄來一套中山裝，是新產品柞蠶絲織的，她花了十九元，對我來說是很貴重的禮服；一對枕套是老同學送的，婚禮儀式買了幾斤水果糖散一散，費用都由妻子支出。

去照相館拍紀念照時，店裡有現成的西裝和拖地的長裙，還有一束紙花，供臨時拍照用。這是我生平第一次套上西裝，這張照片壓在玻璃板下，沒想到文革時成了封資修的罪證。

母親後來回老家農村，我仍然每月匯去三十元，她一九六二年去世後，我把這筆款寄給祖母和弟弟，給生活在農村的他們一點小小的支援；直到九○年代改革開放後他們發家致富了，提出要我不必寄了才停止。