最近演藝界的名人婚姻頻頻出狀況，上了熱搜，看見照片中的女主角，手牽著三個孩子的背影，使我想到童年時也和兄姊妹依偎著母親，拍過這樣一張黑白的正面照片。只不過這是母親拿著作為籌碼，自南部上台北準備和父親打離婚官司的照片。

當年母親知道父親的事業如日中天，前程一片大好，但他卻在台北另築愛巢，棄妻兒於不顧；在忍無可忍之下，母親只好北上孤軍奮鬥，有名的律師也找好了。這時父親選擇妥協，為了自己的名聲和前程，只好與母親虛與委蛇。

父親用了緩兵之計，請母親撤銷告訴，並找當時的社長為他背書，答應每月支付生活費及子女的贍養費。於是母親相信父親的謊言，鳴金收兵再度回到南部獨立撫養五名子女。

父親並未遵守諾言寄出生活費，生活的壓力使母親整天以典當度日。食指浩繁，為尋求長久之計，母親覓得教職，於是解決了一家大小的生活溫飽問題；我深深體會到一個女人「為母則強」，她不再介意這份有名無實的夫妻關係，因為五個孩子就是她生命的動力。

在我幼小的記憶裡，只記得母親含淚在後院焚燒保存已久、父親寫給她的成堆情書，並諄諄告誡我說：「女孩子一定要學會獨立自主，要有自己謀生技能，不要隨意相信男人的甜言蜜語。」母親並加了一句話：「文人無品。」

這使我想起來，「風流」和「才子」是密不可分的名詞，古代有唐伯虎，現代有徐志摩……，世人難抹滅他們在文學、藝術創作的才華，可是他們的風流倜儻也是不爭的事實。有的男人會為自己開脫：「哪個男人不沾腥？」或是「我犯了天下男人最易犯的錯誤」，以為就可以雲淡風輕，船過水無痕。

我母親為了顧及父親的聲譽和顏面苦了自己，守了一輩子的活寡，但子女並不能瞭解她的不易，還會責怪她對子女的不公平態度，卻沒有人去責怪那個有名無實、沒盡到責任的父親。後來當我身為人母，也遇到婚姻不如意時，就會拿母親的際遇來砥礪自己，想想自己至少還比她好命，就一切處之泰然了。我很慶幸母親後來失智 ，有我隨侍在側，雖然她已經不認得我了，但是至少她也忘卻了所有的痛苦，至少還有我對她相知相惜，這就足夠了。

家父當年擔任報社記者，金馬砲戰時為採訪新聞幾次出生入死，無怪乎他去世後馬英九 總統頒一匾額：「功在國家」；可是有誰知道他後面身家的祕辛？我記得當時報社社長曾為他擔保，可是後來家父未履行諾言母親都未追究，為的還是保留他的社會形象。如今舊事重提並非想要破壞家父形象，只是看到王力宏 事件使我觸景傷情，替母親隱忍的一生覺得不值，但是斯人已逝，還是讓一切都埋在記憶中吧！