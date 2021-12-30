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《老物件情懷》永別了，老友

文、圖／鄭至燕
那些硬幣讓我們懷念老朋友史蒂夫。
那些硬幣讓我們懷念老朋友史蒂夫。

感恩節的第二天，我們的好朋友史蒂夫永遠離開了。

那天早上窗外雨聲唏哩嘩啦，雲層厚重，片片黑雲籠罩大地。史蒂夫是清晨六時在家裡去世的，幾天前他的情況不好，太太撥打了九一一，急救車把他送往附近醫院；醫生診斷告知病情，史蒂夫已經陷入昏迷，只剩兩、三天的時間了。在史蒂夫清醒時，他表達了要回家的願望，正如醫生的預測，史蒂夫回家後兩天，帶著太太對他的深厚感情，離開了人世。

史蒂夫十多年前患有帕金森氏症，近六年來病情加重，同時又檢查出前列腺癌，近兩年又有骨癌，病況讓他一步步走向艱難，面部肌肉、全身僵硬，神經也緊繃。但他是一個樂觀向上的人，很少向旁人訴說病痛，也很少抱怨；在他的世界裡，自己的困苦、病痛，不能影響別人的情緒，只能把歡樂、幽默、風趣、積極向上的精神氣氛傳遞出去。

在我們家的抽屜裡擺放著一枚枚一元的硬幣（見圖），那是多年來，史蒂夫送給我們的。看著這些硬幣，史蒂夫的身影彷彿出現在眼前。他的身上總是帶著一摞摞硬幣，當有人幫助他或者到餐館吃飯，他都會拿出硬幣送過去，表達感謝及尊重。每次他來我們家聚會，離開後，我們都會在不同的地方發現硬幣，有時在花盆裡，有時在牆壁縫隙裡，有時在書本下，有時在鞋子裡；他常說：「讓你們有驚喜，就是我的目的。」他是一個幽默詼諧的人，常會說一些意想不到的話，把人逗笑。

史蒂夫和太太結婚五十多年，兩人相濡以沫、恩愛有加。他們沒有子女，在我們互相結識之後，視我們的兩個兒子為己出，成為他們的教父母，陪伴著孩子們一同成長，教會他們很多做人的道理和知識。

史蒂夫喜歡旅行、喜歡探險，很早就去過南極。他的一生是精采有意義的，是快樂的；他的精神和音容笑貌永遠留在我們心中，看到那些硬幣讓我們不禁深深地懷念起老朋友。

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