今年是我們高中畢業四十周年，翻看舊物，看到了高一的家庭報告書，也就是成績單。高一這學年，我的成績極差，最終以四科紅字穩穩當當地留級了。在新竹中學，兩科不及格就留級，相當普遍，一些同學也都留級了；因為有伴，我也沒有覺得自尊受損、自信遭到打擊，心態就如班導師在家庭報告書上給我的建議：「注意念書方法，再接再厲，切勿氣餒喪志。」

父親對他的朋友提到我留級時，他的標準說法是，「我得了腹膜炎，命撿回來了，卻影響了學習」。他努力為我保留面子，我也不曾糾正他。我內心深知，腹膜炎並不是主要的原因，改換新環境時，我的學習適應力較慢，才是主因。

回顧我的求學階段，高一是我成績最差的一年，或許是置之「留級」而後生吧，之後我的學業一路順暢上揚。

兒子念大學時，依興趣讀了數學系，興趣與成績有時是兩個極端，尤其是數學系，不能僅靠興趣與努力。兒子在數學系的低谷掙扎時，頗為沮喪，我能理解他，就以自身留級的歷史，好漢提起當年「落」，給他鼓勵、予他信心，一時的不順，總會邁過去的。兒子之後轉到了經濟系，終於如魚得水，順利完成了大學學業。

這一張留級的成績單，提醒著我所走過的起落。