日前在網路上，碰巧看到中國畫家黃胄畫的驢，其中一幅作品的題詞「不隨騷人踏雪去，願由孺子驅使來」，以及作者曾經說過「驢比人好」，感觸頗深。

毛驢給我的印象主要有三點，一是耳朵大、聽話，乳臭未乾的毛孩子都可以隨心所欲地驅使牠們；二是頭朝下、踏實、沒有脾氣，真正脾氣倔強的驢很少見；三是耐力好，四條腿雖然跑得不是很快，但彷彿永遠不知道疲倦。

我在西北農村長大，那時附近的農民家裡可以沒有牛、沒有馬，但一定要有毛驢。毛驢車是當時重要的交通工具，可以運人也可以拉貨，毛驢還可以為農家提供肥料。

此外，毛驢擁有馬和牛所不具備的很多優點。驢雖然沒有馬跑得快，但牠的耐力比馬強；毛驢也沒有馬那麽嬌貴，不需要「夜料」，只要有草吃，有水喝就可以了。毛驢沒有牛力氣大，但很溫順，一般沒有不服管教的「牛脾氣」；毛驢任勞任怨，不會嘶鳴咆哮，不會「頂牛」，也極少見牠們「尥蹶子」，因此成為那時農家不可缺少的幫手，也是我們童年朝夕相處的伙伴。

因爲驢車的重要性和普遍性，我童年的許多時光都是在毛驢車上度過的，例如坐著毛驢車去十幾公里外的隔壁縣城趕集；或者跟我四叔趕著驢車走村串隊賣自家產的葡萄，還有和父母哥哥們乘驢車下地做農活。

但最讓我難忘的是，和小伙伴們一起趕著驢車去割草。我童年暑假裡幹最多的農活就是割草（比如蘆葦），然後將草曬乾並堆成垛，作為牲畜冬季的草料。一般都是在早飯後，小伙伴們帶好早已磨得鋒利的鐮刀、乾糧和水，趕著自家的驢車一起出發，多的時候有四、五輛，少的時候有兩、三輛。

在出村的小路上，我們嘻嘻哈哈，任由驢車緩步慢行。到了大路上，多半會有一、兩輛驢車的主人炫耀自家的驢跑得快，並向大家發出挑戰。其餘驢車主人自然不甘示弱，於是原本坐在驢車上的「車把式」（即駕車人）們全都站了起來，一隻手扶著車前部的三脚架，一隻手揮舞著皮鞭或樹枝，敲打毛驢脊背或屁股，並「駕、駕」地吆喝著，要毛驢快跑。

毛驢們也都使足了勁，你追我趕的奮力奔跑起來，跑個一、兩公里，基本就分出勝負了。贏了的小伙伴自然是得意洋洋，但這事多半不能讓父輩看見，尤其是不能讓他們發現毛驢身上有抽打的傷痕，否則會招來一頓臭駡，責怪我們不懂得體恤毛驢。

等下午或傍晚割了草回來，小伙伴們多半會愜意地仰臥在鬆軟舒適的草堆上，望著藍天白雲或者晚霞飛鳥，任由割草、裝車的疲憊像滿身的汗水一樣隨風消散，任由識途的毛驢拉著滿載青草和小主人的驢車，緩緩地向家中行進。

像別人家養動物或寵物一樣，毛驢也通人性。有時驢車太重，或者車輪陷入深溝，我們會使勁吆喝、鞭打毛驢，並從後面推車，或者在驢車前使勁拽著毛驢向前。這時候如果你仔細觀察，會發現毛驢的兩隻大眼睛裡，流下大顆大顆的淚珠，彷彿在說：「不是我不盡力，實在是拉不動啊，主人。」

春夏秋三季，如果毛驢不用拉車或做其他工作，我們會一大早牽著韁繩，帶毛驢到青草豐美的野地裡。韁繩的另一頭是根大概五、六十厘米長的帶尖鐵條，我們叫「鐵橛子」。我們會將鐵橛子插入地裡，防止毛驢走失，同時毛驢可以在搆得到的半徑範圍内，自由走動吃草。如果有剛出生不久的小驢崽子，我們也會帶出來，但一般不用像母驢那樣拴著。這時候，最歡樂的是小驢崽兒，牠們或者歪著頭、銜著母驢的奶頭嘖嘖吃奶，或者在母驢身邊蹭來蹭去撒歡賣萌，又或者在周邊野地裡歡快地奔跑跳躍。

母驢則會親暱地舔著小崽子身上的毛，替牠梳洗打扮，或者一邊吃草一邊不時抬頭關注小崽子是不是跑得太遠，同時露出心滿意足、悠然自得的神態。有時連我們這些不諳世事的小孩子，都羡慕毛驢母子的滿足和快樂，都被這份屬於牠們的天倫之樂感動。

自從我記事起到離家上大學，我家主要養了三頭驢，祖孫三代，都是母驢。倒不是這些驢不下公崽，只是公崽稍長大些就被賣了。對於小孩子來説，自然捨不得小毛驢被牽走賣掉，但又沒有辦法，因爲家裡需要用錢，也不可能多養用不著的驢。

這才想起來，我竟然不知道我家那三頭在「廣闊天地」陪伴我多年的毛驢的結局。我只知道牠們或者老去，失去了勞動能力；或者被沒有生命的拖拉機替代，沒了用武之地。之後呢？不知道牠們的下場。我也不曉得牠們是否自覺，是牠們的辛苦勞動幫助主人養家餬口，而不是主人養活了牠們。若有輪迴轉世，希望牠們來生不再是終生辛苦、小小孺子都可以驅使鞭打的驢。