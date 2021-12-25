歲月不堪回首，我曾經有過四個戀人，如果健在，也都老了，在此回憶，想必也無所介意。我不想說出四個戀人的姓，但她們都有一個好聽的名，留在我心裡。

第一個戀人名翠英，是我同班同學，聰慧文雅。她是由外地中學考進我們重點中學高中部的新生，那時教室裡是雙人條桌位置，學校為了防止男同學坐在一起上課玩小動作，就規定按身高、男女分開排隊，雙人座位一男一女搭配，高一時我和她同桌。

在學校文藝宣傳隊，翠英是舞蹈員，我是樂手。在「勤工儉學」勞動的火熱日子裡，她是走「又紅又專」的優秀學生，她的俄語讀寫能力不僅是班上第一，在全年級口語大賽中也獲得第一，高中三年，數理化各門課程在九十分以上。

一九六二年的高考 ，是歷來錄取率最低的一年，據教育局 說全國招生人數只有十萬人；當年的作文題是「當我唱起國際歌」，很多同學連歌詞一句都沒記住，翠英卻獲得高分。我們班近五十多人，只有六個人考上大學，階級成分不好的同學們都主動放棄了高考。

我喜歡她，是在高三臨近畢業的那年，但我太傻，不敢對她說；當她考上中南礦治學院，開學那天清晨，我送她到汽車 站，才小聲對她說出一句：「我好喜歡妳。」她愣了，瞬間臉頰泛出紅暈。車開動後，我看見在有霧的玻璃窗上，她朝我揮動的手影。

大學四年，翠英有兩年沒回家看爹娘，那時從長沙到她家鄉縣城只有客班汽車，途中要翻越雪峰山，還要轉車，來回車票十六元；我知道她沒錢，就把一個半月的工資六十元匯給了她。她回家轉車那夜，在我們家住宿。吃飯時，我媽媽一看就說：「這妹子聰明。」

文革期間，我們卻沒聯繫了。高校串聯，她的一位女性朋友突然轉告我，說她知道了我的家庭「歷史很複雜」。是的，我爸爸跟隨國民黨商震將軍抗日，還有海外關係的老叔在美國，她說在一起將來不會幸福。那年她二十二歲，她不敢見我最後一面，怕流淚，也怕看到我流淚。

第二個戀人名金秀，是鄉里妹子，清秀純樸。六○年代我在地區林業勘測隊帶實習生時，去會同縣進行山村勘測時認識的。晴天，我和隊員上山勘測，雨天借住在生產隊堂屋裡繪圖紙。

有幾次，我發現一位年輕女孩經過我們辦公的堂屋大門時，總是新奇地朝屋內看一陣；偶然一次，我與她對視，她長得水靈靈，細眉下鳥黑的雙眸和長辮子，美得誘人，後來我知道，她是大隊的困支部書記。

六○年代初，在上面「精簡職工，減少城市人口」的精神動員下，部分幹部職工居民落戶農村，她初中沒畢業，就跟著父母下到有親戚的鄉下安家落戶了。一年多時間，她學會了所有農活，能拿到生產隊婦女最高八分的工分。

那年，我們勘測隊同生產大隊合演了幾次地方戲，金秀也參加了。我聽鄉民說過，公社有不少年輕人和下鄉工作組幹部向她求過婚，她沒看上；有一次她舅媽特意找到我，說她喜歡我，以後我在城裡待不住了，可以回鄉同她一起種田。她是在城裡長大的，看多了紅塵，才說出了這樣的話。

普希金的小說有句名言：「姻緣是分不開的，金錢不是婚姻的罪惡。」我被她的純情感動了，她的舅媽為我們牽了紅線。當我們完成勘測任務回城那天，她送我一程但沒告訴我，只是不聲不響地跟在勘測隊伍後面，翻過了一座大山。

我坐車回城後，分配到了一所中學教書，給她寫過信，也接到她的信。她說舅媽和鄉下的幾個親戚說，婚前要我為她鄉下的幾個親戚各準備一份彩禮、還要數套衣服；要在村裡辦酒席，還要把她的戶口遷到城裡等條件；她說她不聽他們的話，要步行來城裡找我。

天啊，山路馬路有二百多里，那年她十八歲。在那「票證」生活的艱苦歲月，在農村戶口進城難的年代，礙於農村婚姻習俗的種種枷鎖，我不得不痛棄了命中注定的姻緣。

➤➤➤我的四個戀人（下）