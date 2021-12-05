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《老物件情懷》我的巔峰之卡

馬文鳳
一九七○年作者獲頒的榮譽卡。
一九七○年作者獲頒的榮譽卡。

這是一張一九七○年頒發的榮譽卡，我足足保存了半個世紀，這是我初入中學一年級，第三次月考，全年級總成績的第七名。當時一學期有四個多月，前三個月結束都有一次月考，學期完則有期末考，就這樣一直考，現在回想起來都不知道怎麼熬過來的。

我的成績一向還可以，但從來不是名列前茅，更甭說是有三十多班、足足千人的全年級；記得當時在學校公布欄看到得了第七名，自己都嚇一跳，只能說運氣好。

當年獲獎時的班導鄭某芳老師，應該不到三十歲，主教我們英文，後來與我們道別來美國留學，自此失去音訊。而當時榮譽榜的常客，真正以全校第一名成績畢業的是高大英挺的趙兄，我定居洛杉磯後還曾巧遇共餐，他已是南加州知名大醫院的麻醉專科醫生，非常有成就。

受到這個鼓勵，我後來想繼續保持上榮譽榜的殊榮，但心有餘而力不足，曇花一現，幾次月考後我就放棄了，知道沒這個本事。主要原因是我平常不讀書，只能在考前死記硬背五、六天，不求融會貫通， 成績可以交差，但考完也立馬忘光了。

畢業後我參加了台北市公立高中的聯合招生，男生組方面眾所周知，建國中學是第一志願；而我考了倒數第二，進入一個有黑歷史的第八志願高中，它的前身是收容全台灣的小太保並加以管訓的學校。三年後我又是死背硬記，幸運地考上理想的大學。

回想我這張求學時的巔峰之卡，也為人生留下了短暫的光彩。

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