媽媽送我的自來水鋼筆。

抽屜裡保存著一支自來水鋼筆，它是參加工作時媽媽送給我的，一直沒捨得用。每每將它拿在手上，總讓我感覺到媽媽的愛。為了這支筆，還特意留有一瓶沒開封的墨水。

時過境遷，自來水鋼筆漸漸被一次性簽字筆取代，現在幾乎沒有人會用鋼筆了。沒想到幾十年過去，這支鋼筆和墨水又派上用場，並幫了我大忙。

事情是這樣的。新冠疫情 爆發時，我住的社區突然封閉，大家都被困在家中，恰恰就是這個時候，我的簽字筆用完了；沒有筆，不能寫字，正常生活真是亂上加亂。對病毒的恐慌、封閉的煩悶，讓我情緒降到了谷底。我想，一定要找到一支筆，這時第一個想到的就是媽媽送我的鋼筆，於是急忙拿出。

但當我準備給鋼筆打水時才發現，墨水因為擱置時間太長，瓶中的水早已蒸發，瓶底只剩下了幾塊乾乾的墨塊。不甘心，抱著試一試的心理，往墨水瓶裡加了一些水，經過一天的浸泡，第二天墨塊終於融化了。趕緊給鋼筆打水，試著寫了一下，哇！字跡清晰，一點都沒有浮水印。欣喜的心情難以言表，揮筆寫道：「神筆手中擎，溫暖最親情，閉門無客飯茶清，龍飛鳳舞入化境。」

封閉期結束了，作為紀念，我把這支筆用清水洗淨晾乾，和墨水瓶一起收了起來，成了我的心愛收藏品。