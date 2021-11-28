抗戰時我們家在湖州軋村，是個不大的村子，父親一人主持村裡的小禮拜堂，信眾都是周圍的農戶。

一九四○年，我七歲時上了村小。小學的老師強調背書，語文背，常識也要背，背不下來不准回家。我記性差，常常被留下來讀課文。有一次常識課的內容只有一句話「空氣流動，就成為風」，我就坐在窗台上，反覆大聲喊這句話。

那時湖州被日寇占領，鬼子兵常下鄉搶豬搶雞，把禮拜堂占為住地，我父親和鬼子兵理論，被對方一把推到池塘裡。我們村小還來了一個日語教師，開設日語課；小孩子不願學日文，就起勁亂喊，把日語「我們」 喊成「滑得過去滑」。

父母感到村小質量差，大約一九四三年就送哥哥和我到湖州城裡上學。那時我十歲，哥哥比我大四歲，但由於戰亂，他只比我高兩個年級。父母在下太和坊給我們租了一間房，我們上中山街小學，學校很好。

我們自己買菜做飯洗衣，養成了獨立生活的能力。父母給我們一點生活費，我們每天自己買菜，記下日用帳。日常素菜由我炒，我一個十歲的小女孩就自己掌勺了，一輩子做飯炒菜的一點本領就是那時練出來的；偶爾買條魚，哥哥就說由他來燒。哥哥今年九十三歲了，我們每次去看望他，他仍很麻利地炒出幾個菜招待我們。

每天上學，早餐來不及做，父母規定每人每天一副大餅油條，邊走邊吃去上學。我常常早餐只買一個大餅，把油條錢省下，中午用買油條的錢從零食小販那裡買一個汆桃吃，那是把桃放到沸水裡煮一下拿出來，桃綿軟香甜，我喜歡那個味道。

教會有時召集會議，父親要進城開會，總是買些荷葉包的豬頭肉或羊澆頭帶給我們，為我們添加葷腥。母親隔段時間也會來湖州看望我們。她揹個包，手裡拿個杭州籃，裝些自己後院種的和鄉鄰送的農產品。七歲的小妹在後面跟著自己走，自言自語：「姆媽包袱姆媽籃，妹妹走妹妹乖。」母親聽了很高興。母親來就幫我們整理房間，把桌子擦得很亮，桌上擺好豐盛的午飯等我們。

我們的衣服就在門口的水井邊洗，自己吊水。四○年代南方冬天天氣很冷，洗衣時手凍得很，我每年都生凍瘡，仍然堅持洗。

我們就這樣一直讀到小學畢業，寒暑假就回到軋村鄉下，家裡養了一頭豬，我們兄妹幾個要幫家裡割豬草。豬宰了後全部自用，豬頭就煮了一大盆，還做了蹄膀，醃了火 腿。過年時，肉食就有保證了。

上學期間，學校在春秋季節都要組織遠足，去周圍名勝 遊覽。參觀陳英士墓給我留下深刻印象，他是湖州籍的民國名人，民國五年被袁世凱謀害；他的墓在湖州市南郊峴山東麓，離市區僅四里，墓園裡有孫中山、蔣介石等人題寫的碑刻。我們在那裡爬山，登高望遠，欣賞周圍的湖光山色。

哥哥一九四三年小學畢業後，要升初中，家裡讓他去讀東吳大學附中，我一九四五年小學畢業，家裡讓我去湖郡女中初中部就讀。這兩所學校都在湖州的名勝「飛英塔」附近，都是教會學校，兩者之間只隔一個禮拜堂，學校對教會工作人員的子女免除學費，家裡可以減輕一些負擔。我們學校的英語課由一位美國 老太太教，她上課一口英語，我年紀小，只是跟著聽聽。想不到，到了八○年代，我由俄語改教英語，就是以老太太教的為基礎，逐步提高，一直教到退休 。

湖州是我求學的起點，八十年過去了，難忘啊！