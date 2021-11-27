《老物件情懷》縫縫補補又三年

這件睡袍陪著我飄洋過海渡過四十六年。

中國 有一句老話「新三年，舊三年，縫縫補補又三年」，不少老一代的人仍然保留著這種傳統觀念。小孫女長得快，我把不能穿的舊外套修改一下，讓她在家當便衣穿，小孫女也願意穿著修改的衣服。老公看孫女長褲的膝蓋部位磨出洞來，就買來貼補布在破洞上用熨斗燙一下，黏在一起，然而媳婦說不要補了，第二天就去買了一條新長褲回來。如今的年輕人，衣櫃裡的衣服穿不完，也沒有「補」這個字，只有在衣褲上的作舊裝飾耍酷而已。

我對新三年舊三年又是另種的癡愛，尤其是我的睡袍，說起睡袍可是我們夫妻同甘共苦的紀念。這件睡袍是我新婚蜜月期間，在台北中山區林森北路上的欣欣百貨公司看中的，當場買下；當時還有現場抽獎，我又抽到大獎，是一件紅色皮衣外套，這件紅皮外套我常穿去上班，保暖又好看，我穿到不能穿為止。

睡袍外層是粉紅色棉質料，整件車著菱形的線條，裡面是全棉布柔軟的內層，袖口和領邊及兩邊口袋都鑲著金色的車邊，；睡袍裡裹著薄薄的棉絮，穿在身上就像一件輕巧的小棉被，從領口到腳跟全包裹著，繫上腰帶，秋末和冬天時非常保暖。

這件睡袍陪著我飄洋過海，度過四十六個秋冬，當年穿它還很寬大，如今不知是我噸位增加還是它縮水了，穿起來竟是這麼合身。雖然領口、袖口都已薄破到可看到裡面的棉絮，那棉絮緊貼在縫製的菱形上一點都沒有掉落下來，手腕上也補上兩大塊補布，擋住磨破的大洞。

但是，我還是捨不得將它丟棄，雖然有新的睡袍進入衣櫃，穿起來也很輕暖好看，但質料上就是比不上舊的舒適，也許這就是念念不捨又懷舊的心情吧。