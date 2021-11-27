上世紀七○年代，無論城鄉，一家人吃頓大豆腐並非易事，想敞開肚皮暴食一頓有如夢想。然而，我卻饕餮一次「豆腐大餐」，那是我下鄉第六年，在「農業學大寨」修梯田工地上。

那天，工地上人如潮湧，彩旗飄飄，我正揮著鐵鍬埋頭苦幹，有人捎信說，集體戶的豬病了，三、四天「水米不打牙」，老豬倌怕擔責任，讓我回去。這豬一百五○多斤，年底殺豬吃肉是知青們唯一盼頭，我是「一戶之長」，責無旁貸，耽誤幾天工也不該計較。

回到集體戶，只見豬躺在圈裡一動不動，肚子癟癟的，身上熱度燙手。我弄來人用的退燒、消炎針劑，加大劑量接連注射三天，療效顯著，豬大口進食了。我放下心來準備回工地。

行前，我「靈機一動」去隊部領一百斤黃豆扛在肩上。此時正值十月末，剛走出沒多久，鵝毛大雪從天而降；雪地濕滑，這上坡下嶺的八里路讓我叫苦不迭，挨到住處滿頭大汗，摔得像個泥猴。

此時六十多號民工多日沒菜吃，連日就著鹽水吃窩頭，看見黃豆格外興奮，紛紛對我豎起大拇指。隊長發話了：「集體戶的事也是公事，你心裡裝著大夥，難得！耽誤這幾天工分照記（與我動機吻合），明早你去換豆腐，改善伙食」。

第二天淩晨兩時，我挑著水桶出門。昨夜雪又下大了，有一尺厚，路或溝分辨不清，我深一腳淺一腳地前往三里開外的豆腐坊。

剛出鍋的豆腐，熱氣騰騰散發著濃濃豆香，我抓起一塊瞬間咽下，沒有鹹菜、大醬，卻吃得有滋有味。我接連吞下十幾塊（豆腐塊兩寸半見方），心中大呼過癮。

成交過後，我肩挑兩桶豆腐，踩著來時的腳印返回集體戶，間歇時，蹲在雪地又狂吃一通，感覺頂到嗓子眼才肯甘休。雪是白的，豆腐是白的，前途未卜的我大腦也一片空白。屈指一算，我竟然「消滅」掉二十多塊豆腐。

這在當年，我盡享「豆腐大餐」相比別人算是幸運、偏得。然而打那次起，我卻落下「病根」，再也無緣豆腐；每當聞到豆腐氣味，眼前陡然跳出雪地、豆腐那畫面，登時反胃，一陣苦澀襲上心頭。