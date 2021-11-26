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《老照片說故事》悼念我的非裔好友

進欣
兩年前一次老同事聚餐，最右邊為本文作者，右二即普希拉。
兩年前一次老同事聚餐，最右邊為本文作者，右二即普希拉。

普希拉是我以前工作的同事，前後相處應該有七、八年的時間，我是全職，她是兼職；我們的上班時間大部分是錯開的，但也利用碰面的機會交談。她給我的印象很不同於一般人對非裔的觀感。她告訴我，以前念天主教學校，管理甚嚴，我常覺得她的舉止接近東方人，而她因在亞洲生活過，我們有一些話題可以分享。

有一天聊到出國旅行，她告訴我以前當過空服員，飛國際航空線，她喜歡出勤亞洲航線，供應過晚餐後，基本上旅客會安靜休息；歐洲線旅客就大不相同，活潑好動，狀況百出……。

後來她的工作基地在香港和東京，她也習慣了東方人的生活方式，例如在日本生活時，她會去魚市場買新鮮的魚貨。

她調到加州時認識了前夫，有過一段短暫的婚姻。那時填寫資料退休金分配，她把當時的配偶填入受益人，可惜這段婚姻沒能維持長久，即使分開後前夫仍能領取部分退休金，所以她才找兼職彌補損失。

她的故鄉在東部，新澤西州中部地區離費城很近，有一段時間她的母親需要照顧，所以她離職回家，一、兩年後又回到灣區；這次她申請到了普利桑頓的老人公寓，有了固定居所，又回到公司打工。

我膽子小，不喜歡上高速公路，是普希拉帶我去柏克萊購物，先去Tokyo fish market買鮭魚，我順便採購東方食品；再到Berkeley Bowl超市買菜，去Café享用簡單午餐，有時也和老同事約在此碰面話家常。因為她以前住過奧克蘭，熟門熟路，我樂當乘客就好，兩時多就要上路回家，以避開 下班車潮。有一次她有事去IKEA，我跟著進去東張西望，撿便宜貨。

這些外出的小聚，到了去年三月疫情擴散畫下句點。在此之前她已有些症狀，需要常常看不同醫師做檢測，我也不清楚確切原因，從那個時候她就不再外出，找人代買生活用品，我們偶爾訊息或電話聯絡問候；一年多來漸漸地很少聽到她的聲音，前一段時間聽說她住進安寧病房。

今年九月，我們一些老同事還共進午餐，事後傳來她的問候，聲音微弱（想是戴著氧氣罩），老同事打電話給她親戚，都得不到回應。 兩個月後，某同事從別處得知普希拉已於九月底離世，骨灰罈存放在聖利安卓某處。

聽到惡耗時我愣住了，回想起來，她打完那通電話十天後就回天家了，基於同事情誼多年，她掙扎著打了這通電話。彼時她應已知時日不多，給予最後一聲招呼，了卻心願。想起她孤獨的一生，我們相聚的點點滴滴，我哽咽無語。

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