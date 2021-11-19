前些日子整理舊物，看到三十多年前帶來的大學資料中，有一份是第一學年的課程表。作為文革後的第一屆大學生，不管什麼專業，第一學年安排的全是必修課，除了中共 黨史、文藝理論外，還有英語、鋼琴、聲樂、視唱練耳等。

我最擔心的是聲樂，儘管從小學琴，專業成績不錯，可是我不喜歡唱歌，鮮少在人前發聲。

但是我又想，如果在這人人學聲樂、處處揚歌聲的大環境中，只要通過專業的系統學習，總有一天，我也能夠縱情高唱。

我的聲樂老師雖然年輕，但歌唱得很好，還教出了幾個出色的學生。最初幾堂課，跟著鋼琴「咪咪咪，媽媽媽」一陣後，老師告訴我，發聲要自然，不能憋著氣扯著嗓子；他還說，氣出自丹田，須緩緩運上。我急忙按著肚皮琢磨，可怎麼也感覺不到這氣從哪裡來，要到哪裡去。

後來，老師讓我對著鏡子，模仿他的嘴形，解釋到：「只有上下貫通，才容易找到頭腔共鳴。」老師看我眨巴著眼睛，似懂非懂的樣子，又進一步解釋，「樂器在乎共鳴，共鳴得好，音色美且聲音傳得遠，人聲也不例外。」但我還是不明白，這頭腔如何能共鳴呢？

「再試試簡單點的，練習打開喉嚨。」老師不斷啟發我，「別緊張，張開下巴，就像魚兒想要離開水那樣。」跟著老師，我不斷地張開下巴體會著，可就是找不著魚兒離水的感覺。

半個學期很快過去了，我還停留在如何發聲上。老師著急了，話也說得更直白了，「 放鬆，再放鬆，就像你說話一樣。」我想，這能一樣嗎？說了二十多年的話，我何曾想過要先放鬆然後再開口呢？

我自己也著急了，我仔細觀察周圍的同學，凡是聲樂專業的同學不但嗓音條件好，而且都很自信。我羨慕這些同學，有些男生雖然長得隨便了點，可是他們一唱起歌來，那真是聲如洪鐘，餘音繞梁。

相比之下，我對唱歌膽怯得很。據說唱歌的能力很大程度受情緒影響，要有非常好的心理狀態和良好的歌唱欲望，才能充滿信心，放鬆自如地進入歌唱狀態。

我恍然大悟，為何不利用合唱課來加強對歌唱的信心呢？於是，在練習大合唱時，我混在眾人之中，昂首挺胸放聲大唱。剛有點洋洋得意之時，周圍的同學紛紛轉過頭來，我立刻有濫竽充數之感，無地自容。

下課後問及原因，同學們都很婉轉地說，「你的聲音有點特別。」至此，信心掃地。

很快就要期末考試了，老師建議我唱「南泥灣」，「這歌挺簡單的，來，嗦嗦嗦」，我馬上跟著「花藍的……」，開頭還挺平順的，隨即旋律開始發展，這「南泥灣」彎來彎去，彎個不停，我只能硬著頭皮學下去。除了上課認真學習，課外我也勤奮練唱，還請聲樂專業的同學指正。

考試那一天，簡短的鋼琴前奏後，我就在台上唱了起來，「花藍的花兒香，聽我來唱一唱……」我眼睛往台下一瞄，好多同學都埋著頭捂著嘴，一定是在偷笑。在舞台上切不可分心，我趕緊抬頭看天花板，將思緒回到南泥灣。「如今的南泥灣，與往年不一般，」差點兒忘了，此處有動作。我急急忙忙往前顛了兩步，「咱們走上前，鮮花送模範。」終於唱完了，台下反應熱烈，笑聲淹過了掌聲。

學了整整一年的聲樂，我絲毫沒有長進。怪誰呢？只怪自己沒條件，沒悟性，老師一定後悔收了我這麼一個學生。但是，學聲樂無疑為精采的大學生活添色，畢業已四十年了，回想起，依然忍俊不禁。