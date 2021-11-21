常想起一扇窗。我家住的老房子，有個房間對著一條熱鬧的馬路，透過窗戶，看到的是一個城市的春夏秋冬，窗外的風景伴我度過了童年和少年。

離家四十年了，之後偶爾回上海探親訪友出差，只要可能，就住在那個房間。早晨拉開窗簾，就像拉開了劇院的帷幕，窗外的生活劇生動多姿；萬幸老房子門口掛了「優秀歷史建築」的銅牌，為我保留下那扇窗。

從窗口望出去，馬路對面曾經是一個公車站，供三條線路的公車停靠。從早到晚，對馬路的街沿上站著等車的人，他們的注意力都向著左方，頗似「向左看齊」。有時車子晚點了，性急的年輕人會走到馬路的中間，踮起腳張望。那是半個世紀以前，現在這條路車水馬龍，若不打算尋短見，萬萬不能停在馬路當中。

公車站在一棟尖頂的兩層樓老房子前面，灰色的水泥牆，紅色的瓦頂。房子是連體的，單開間，沒有天井，正門對著馬路，一共有十來戶人家，家家都是底樓開店，樓上住著店主一家。店主家人口多的，會借用尖頂的空間，搭一個閣樓，有的還在屋頂上開出一扇老虎窗來。夏天的夜晚，家家戶戶開窗睡覺，從一扇老虎窗裡，常傳出一個男人的吼叫，「穿林海跨雪原，氣衝霄漢」，這是他最愛唱的一句。

那排房子，有食品店、菸紙店、文具店、五金店、花店、裁縫鋪、修鞋舖……，等車的人在商店門口徘徊，隔著玻璃櫥窗向裡頭張望；也有人趁著等車的空隙，進店去買東西。

冬天的下午，家裡那扇西窗是我的最愛。溫暖的陽光射進來，照在身上暖洋洋的，我的眼神則望著關得緊緊的、有36塊玻璃的高大鋼窗前，流連忘返。

那一老一小戴著同樣顏色的絨線貝雷帽，像是祖孫；一個胖男人從食品店出來，網線兜裡有一罐餅乾和三、四個紙包，一定是有錢人，買了那麼多好吃的。還有穿著灰色中短呢大衣、圍著黑圍巾、頭髮梳得光潔的年輕男人，手裡提著圓形的白色大蛋糕盒子，用紅線扎著，估計是毛腳女婿去拜見未來的丈母娘。而那些結了婚的，走親訪友，往往是小倆口一起出行。

八○年代初，我離開上海，那些店都還開著。之後的二十多年，每次回去，對街依舊熙熙攘攘。裁縫鋪、修鞋鋪和菸紙店改頭換面，成了服裝店和皮鞋店；食品店一如既往，兩扇彈簧門開開關關，顧客進進出出，絡繹不絕；五金店裡，戴藍袖套的師傅，耳朵上總是夾著一支鉛筆，後來戴上了老花眼鏡；花店的生意格外興隆，賀喜的大花籃，店堂裡放不下了，一個個擺放在人行道上，紅底金字的飄帶隨風搖曳，「開業大吉、財運滾滾、壽比南山、福如東海」。

有一年我又回去，公車站、商店，連同那棟尖頂房子，無影無蹤了；取而代之的是一個方方正正的水泥盒子，還有一小塊綠地，種了修剪整齊的灌木叢。

盒子是地鐵站 的進出口，上下班高峰期，小白領像螞蟻一樣，一個緊跟一個，鑽進盒子不見了；每隔幾分鐘，又有一長串螞蟻從盒子裡冒出來。那個地段，現在被稱為「鑽石地段」，取代小商鋪和老舊房子的，是幾十層高的玻璃寫字樓。

夏天，不再開窗睡覺了，空調機的水珠從各家的窗戶邊，滴滴答答，落到人行道上。白天不能進城的重型卡車，趁著夜深人靜，隆隆開過窗外的馬路。

夢醒時分，我又站立在記憶的窗前，雖然沒見到拎網兜的胖子和提蛋糕盒的毛腳女婿，但那些伴我長大的梧桐樹更高大了。深秋初冬，透過葉子落盡的枝幹，我能清楚地看到時尚 摩登、塞著耳機、默默無聲、快速行走的小白領螞蟻……今冬，上海將流行什麼顏色？