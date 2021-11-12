我曾聽過台灣 作家李敖說過這樣的一個故事：多年前，曾獲諾貝爾獎的李遠哲從美國回到台灣領導中央研究院，看到當時台灣民主化的程度（黨禁報禁都開放，牢裡不關政治犯），與他出國深造的時代比起來，簡直是不可同日而語；李遠哲感嘆地說出：「藍色的毛毯！」當時很多記者在採訪他，可惜整個台灣的新聞界，沒人聽得懂這句話。

這時，李敖說他一聽就懂，因為他曾讀過共產黨的一則宣傳故事：在蘇俄沙皇時代，一個貧窮的農夫家徒四壁，只有一條藍色的毛毯是家裡唯一有點價值的東西；可是即使窮困如此，他的藍色毛毯還是被地主霸占了。失去藍色的毛毯，農夫很傷心，就躲到山裡去。

數年後的某日，農夫聽到山腳下鑼鼓喧天，人聲鼎沸；跑到下山一看，他的村子已經被解放，地主也被打倒。村民把地主家的藍色毛毯取回還給他，別人覺得他應該高興才對，他卻哭了起來；因為在整個共產革命的過程中，他都躲在山裡，沒有參與到。

李敖說，李遠哲覺得在台灣轟轟烈烈的民主化過程中，他卻是個躲在美國的逃兵，因此才想起藍色毛毯的故事。意思是他雖然很高興看到台灣民主化的成果，卻深深地為沒能參與而遺憾。

其實，藍色毛毯的故事，在日常工作的崗位上也常常發生。下面是發生在我工作上的故事。

我從事晶片 設計軟體的研發，顧客使用我公司的軟體產品來設計晶片。有位同事是從中國 來的，某年暑假，他全家回中國度假近一個月；在這段期間，我們碰上一個突發狀況：顧客跟我們談生意時，要求我們的軟體運行速度得大大地提高才行。我們只好發動一個短期的「兩周一倍半」軟體提高速度計畫，回中國的同事平時是他組裡的加速專家；既然他不在，計畫只好由他組裡的其他人代為執行。

為了贏得這個新的客戶，大夥簽下「軍令狀」，無論如何都要達標。經過眾人兩周辛苦的努力後，我們軟體整體的運行速度，以此顧客提供的晶片設計而言，提升了近兩倍，超過原訂一倍半的目標。加速專家那一組負責的軟體，雖然沒有他的參與，速度更是足足提升了二倍半，成果令人吃驚。

緊接著，加速專家由中國度假歸來，我告訴他「兩周一倍半」加速度計畫的成果，他聞之甚悅。我問他是否聽說過「藍色的毛毯」的故事，他說沒有；我心道奇怪，中國出來的人受過完整共產黨教育，怎麼會沒聽說過？後來，我問了周圍許多中國來的同事，都沒人聽說過藍色毛毯的故事，反而是我這個台灣來的聽說過。

加速專家從我這裡聽完藍色毛毯的故事後，他跟李遠哲一樣，開始有點遺憾起來。