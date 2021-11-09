《老物件情懷》我的克難書架

撿拾居民丟棄的木板與磚塊，搭建簡易的克難書架。

將近四十年前，我隻身負笈前往伊利諾香檳大學攻讀研究所。

伊利諾大學圖書館 擁有極為豐富的藏書，是我最愛駐足的地方，平日常留滯館內直到閉館鈴聲響起，還不捨得離開。

回想起當時的留學生活，經濟拮据，過的是「苦行僧」日子，在衣食住行各方面都錙銖必較，當省則省，卻捨得花錢買書。香檳小城內有三家書店 ，好書充棟，然而新書多半價格不菲，教我買不下手。所幸當地常有車庫拍賣，圖書館也偶爾有舊書展覽義賣活動。能以低廉的價錢揀選我心目中的寶貝，實乃人生極大的樂趣。

我每次尋寶都絕不會空手而歸，一次又一次揹著書包將這些寶貝搬回家。漸漸地，我的書在斗室的地板上一落一落地堆疊起來，多到走路時常被絆倒。我雖愛書成癡，卻不知不覺間淪為書奴，實在需要大力整頓一番，否則原本就狹小的住處會變得更加擁擠不堪，取書閱讀也有諸多不便。然而，精打細算，總捨不得花錢去添置一個豪華的書架。靈機一動，我開始撿拾當地居民丟棄的木板與磚塊，在狹小的居住空間裡闢出一片空牆，搭建起一排簡易的克難書架（見圖）。當我把書全部上架時，感到無比自豪。

偶爾有朋友與同學造訪，大家紛紛誇讚我的巧思，也有朋友回家之後起而效尤。當時有一名女同學與我興趣相投，也酷愛讀書，言談交往，如獲知音；由此相識，相知，相愛，進而攜手相伴，成家立業。這款克難書架幫我贏取佳人的青睞和關心，尋得了一路相陪的知己。

學業完成之後，隨著工作的轉換，數次遷徙。我對這些寶貝書卻不捨離棄。當我從威斯康辛州搬到新澤西州 時，裝書的紙箱竟達到三百八十四個之多；朋友都笑我是個書癡，妻子則怪我是個不折不扣、冥頑不靈的書呆子，為了節省時間，快速搬書還傷了背。我只笑應：「不是愛書即欲死，任從人笑作書顛。」

讀書是一種享受，「故書不厭百回讀，熟讀深思子自知」。不過囤積藏書未必是上策，書放久了，除了占據生活空間，還會產生塵蟎，影響健康。每年新出的書多到連書名都記不完，實在不必執著於收藏。現今，有各種新的閱讀媒介與方式，小小一個隨身碟便能容下上萬本書，相當於一個活動圖書館，我應該與時俱進，懂得割捨。這張克難書架的照片見證了我的成長，也是我永遠珍藏的回憶。而我的愛書情懷，也將隨著最新科技的發展而變得更為充實美好。