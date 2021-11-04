《老物件情懷》無價珠寶箱

這只棕色木質珠寶箱，成為家庭成員心靈溝通的平台。

上世紀八○年代末，我們舉家遷美展開新生活。分別要上小學五年級、二年級的一雙兒女，乍到人生地不熟的新環境顯得鬱鬱寡歡。但時值暑假，兒子很快結交了住家附近三位從中國 來的同齡男孩，生活變得多彩多姿。

女兒自幼由我父母親帶大，從牙牙學語時即隨著我侄兒們稱呼我的父母親「爺爺」、「奶奶」。初次遠離爺奶的她，愈發懷念兩老。

為排解女兒初來美的孤寂，我常陪她玩的「親子 遊戲」是做多種顏色與形狀的串珠。我們用彈力尼龍線串珠子，一面寓教於樂地教她學習英語，一面培養她的耐心與堅持。

不久，女兒笑逐顏開地向我展示她的成果說：「這串珍珠項鏈是要給奶奶的，那串水晶鑰匙掛件是要給爺爺的。」一串串璀璨耀眼的成品，盡是她對爺奶的思念與盼望。她將寶物存放於空餅乾鐵盒內。

某個周末，我們全家逛住家附近的一間車庫拍賣 。女兒見一只棕色木質珠寶箱，將箱子檢視一下後，立即掏出零用金買下。到家後，女兒喜滋滋地倒出鐵盒裡的寶物，先放在桌上分類，再分邊、分層、分屜收納於珠寶箱內，可謂小空間大學問；她的奇思妙想使珠寶箱的功能發揮極致，最後她將箱子安置在客廳角落的小桌上。入學後，女兒分送自製的串珠小飾件給一些同學，結交了幾位至今仍是手帕交的好友。

隔年暑假，父母親來我處小住，女兒整天周旋於爺奶間，不亦樂乎。當年的珠寶箱和寶物是女兒最愛把玩的物件，有時女兒用各式珠寶裝扮奶奶和自己，兩人再對著珠光寶氣的鏡中人開懷大笑；有時兩人手持寶物比畫著說起悄悄話。祖孫倆為珠寶箱取名為「寶貝平安」，彷彿遊戲在兩人專屬的秘密花園內；這只充滿魅力的「寶貝平安」紓解女兒面對新環境的壓力，更珍藏著她歡樂童年的回憶。

女兒於青春期時，喜歡在珠寶箱上放置信件、卡片、小禮物，送給外子、我、她的哥哥。「寶貝平安」成為家庭成員心靈溝通、化解中西文化差異與矛盾的平台，促使大家相互理解、磨合，組成和樂融融的家庭。

品學兼優的女兒隨著年齡的增長，興趣與活動漸呈多元化，珠寶箱的開關頻率相對減少，寶物也漸流失。

如今，女兒回家探親時，總不忘拂拭那曾經見證她人生心路歷程，促進三代人情感與思想交流的「寶貝平安」。這只沒有昂貴寶物的珠寶箱，永恆珍藏著我們家人最具有價值的愛心。