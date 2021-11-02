我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

兒子的卡片

明晰

看到兒子小學六年級時給我的母親卡，和八年級時用當小家教賺的錢，給他爸爸買的桌上匾額，不禁又走進時光隧道。其實我哪有他寫的那麼好？完全因為他是個特別曉得感恩圖報的孩子。

他從小就善解人意，照顧他的保母常說，免費帶她都願意。記得當年外子經商失利，家裡蹲得不耐煩，經常為了細故借題發揮；一次他又大發雷霆後，我思前想後，這段時間為了貼補家用拚命兼差，回家還得對他百般忍讓，不覺悲從中來，放聲大哭。這時讀高中的兒子悄悄走進房間，拍拍我肩膀：「媽！走，我陪妳去買衣服，今天是母子日。」到了百貨公司，他心無旁鶩，專心陪我逛女裝部，細心幫我挑選後，再耐心守候在試衣間旁，好等我出來，品頭論足提供意見。這樣半天逛下來，我怨嘆全消，不禁自期，為了兒子也要振作起來。

他在急診室當實習醫生時，大夜班明明是七時下班，他收拾一下，不到八時就可以回到家，卻常見他十時才姍姍歸來；因為七時過了他的下班時間，突然送來一個病危患者，他義不容辭就上前幫忙，所以搞到十時才回到家。也因為他這種當仁不讓的精神，使他先後被評選為醫院年度最佳實習醫生和住院醫生。

愛冒險的他，今夏初試滑水，負責在前面駕船的朋友開得太快，他跟不上，硬被拖行，導致大腿連著臀部的腿筋斷掉，動手術修補後，得拄兩根拐杖達八周之久。同行的都怪船開得太快，駕駛也自責不已，兒子反而安慰朋友，意外難免，往者已矣，別放在心上。

幾年前他請給他家安裝暖氣爐和熱水器的師傅來給我安裝，每次暖氣爐有問題，師傅總是隨傳隨到；他說因為妳兒子實在太好了，現在很少見到這麼有修養、待人又謙和的年輕人了。他還問我是怎麼教的？我不敢居功，只能說「感謝上帝」。記得曾聽人說過，養兒育女，多少靠點運氣，否則為什麼同樣的父母，生養的小孩卻有賢與不孝之別，有的可以養兒防老，有的卻得養老防兒（啃老）呢？

上一則

想像中的中文課

下一則

顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世

延伸閱讀

賣房記（全文完）

賣房記（全文完）
賣房記（八）

賣房記（八）
賣房記（七）

賣房記（七）
賣房記（六）

賣房記（六）

熱門新聞

呂珍(左)辭去會計工作，成功創立市值4700萬美元的公司。圖／取自instagram

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

2021-10-26 16:24
達姆／圖

酒駕的暴力事件（上）

2021-10-30 03:02
達姆／圖

酒駕的暴力事件（下）

2021-10-31 03:02
民國47年6月12日，胡璉(圖中)陪同蔣中正總統巡視金門防務，蔣經國隨行。（圖：胡璉故居紀念館暨研究中心提供）

打勝中華民國立足台灣第一戰 新書揭胡璉與老蔣恩怨

2021-10-26 01:02
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

2021-10-30 07:00
根據蘇富比的說法，「黑便士」的歷史可追溯至1840年，拍賣的這枚郵票是「世界第一款郵票的首印版之一」，將於12月7日在「珍寶」（Treasures）拍賣會上進行拍賣。歐新社

世界首枚郵票「黑便士」將拍賣 估價高達825萬美元

2021-10-26 12:35

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？