看到兒子小學六年級時給我的母親卡，和八年級時用當小家教賺的錢，給他爸爸買的桌上匾額，不禁又走進時光隧道。其實我哪有他寫的那麼好？完全因為他是個特別曉得感恩圖報的孩子。

他從小就善解人意，照顧他的保母常說，免費帶她都願意。記得當年外子經商失利，家裡蹲得不耐煩，經常為了細故借題發揮；一次他又大發雷霆後，我思前想後，這段時間為了貼補家用拚命兼差，回家還得對他百般忍讓，不覺悲從中來，放聲大哭。這時讀高中的兒子悄悄走進房間，拍拍我肩膀：「媽！走，我陪妳去買衣服，今天是母子日。」到了百貨公司，他心無旁鶩，專心陪我逛女裝部，細心幫我挑選後，再耐心守候在試衣間旁，好等我出來，品頭論足提供意見。這樣半天逛下來，我怨嘆全消，不禁自期，為了兒子也要振作起來。

他在急診室當實習醫生時，大夜班明明是七時下班，他收拾一下，不到八時就可以回到家，卻常見他十時才姍姍歸來；因為七時過了他的下班時間，突然送來一個病危患者，他義不容辭就上前幫忙，所以搞到十時才回到家。也因為他這種當仁不讓的精神，使他先後被評選為醫院年度最佳實習醫生和住院醫生。

愛冒險的他，今夏初試滑水，負責在前面駕船的朋友開得太快，他跟不上，硬被拖行，導致大腿連著臀部的腿筋斷掉，動手術修補後，得拄兩根拐杖達八周之久。同行的都怪船開得太快，駕駛也自責不已，兒子反而安慰朋友，意外難免，往者已矣，別放在心上。

幾年前他請給他家安裝暖氣爐和熱水器的師傅來給我安裝，每次暖氣爐有問題，師傅總是隨傳隨到；他說因為妳兒子實在太好了，現在很少見到這麼有修養、待人又謙和的年輕人了。他還問我是怎麼教的？我不敢居功，只能說「感謝上帝」。記得曾聽人說過，養兒育女，多少靠點運氣，否則為什麼同樣的父母，生養的小孩卻有賢與不孝之別，有的可以養兒防老，有的卻得養老防兒（啃老）呢？