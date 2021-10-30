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《老物件情懷》搪瓷缸子

文、圖／崇輝
搪瓷缸子。
搪瓷缸子。

以薄鐵皮為內胎，表面塗上一層陶瓷釉後，經高溫燒製而成的搪瓷缸子，是上世紀七○年代相當普及的生活用品，城裡人基本人手一個，就連路邊乞丐面前擺著的也是掉了釉的破搪瓷缸子。據傳，用這玩意兒乞討，硬幣落入發出響亮的「噹啷」聲，能讓施捨者跟被施捨者都獲得心理上的滿足感。

金屬質地的缸子結實耐用，便於隨身攜帶，卻很容易氧化生鏽產生異味；而陶瓷缸子雖然表面光潔美觀，也便於清洗，但精貴的很，經不起磕碰。將兩種材料合二為一的搪瓷缸子，恰到好處地讓兩者取長補短；因此，在提倡「節約鬧革命」的年代裡，結實耐用又美觀的搪瓷缸子就成了特別時興的生活器物。

那時的搪瓷缸子不限於喝水、當飯盒，到集體食堂打飯也是稱手的家什；如果趕上野營，要求簡裝出發，帶個搪瓷缸子，吃喝問題就全解決了。更有意思的是，它還成了輿論宣傳的陣地，能透露一些使用者的身分信息。

記得我小時候，參加學校組織的歌咏比賽得到的獎品，是個印有「唱支山歌給黨聽」的搪瓷缸子；鄰居家的哥哥姐姐們作為知識青年上山下鄉時，每人發的紀念品也是印著「廣闊天地大有作為」的搪瓷缸子。

長輩中有人當了「勞動模範」，得到的還是個印了「抓革命，促生產」的搪瓷缸子；領導到學校做報告，坐在主席台正中的大領導，端著印有「抗美援朝，保家衛國」的搪瓷缸子。

輪到領導講話時，他刻意先掀開搪瓷缸子的蓋，慢條斯理喝口水潤潤嗓子，吸引注意力，讓大家看清楚他的搪瓷缸子上面的字，來彰顯自己是個老資格退伍的革命軍人。

儘管經得起磕碰，但搪瓷缸子很怕撞擊，如果手一滑，搪瓷缸子掉在水泥地上，一聲脆響過後，彎腰撿起來，能明顯聽到缸子絲絲作響。這意味著瓷釉被撞酥了，正在爆皮，過不了幾天，缸壁與缸底交接處就會脫落瓷釉，露出裡面的鐵皮。暴露出來的鐵皮很快就會氧化漏水，整個缸子就費了。如果能找來點焊錫，佐以松香，焊住漏洞，那麼搪瓷缸子還能繼續用下去。

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