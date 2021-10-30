《老物件情懷》爺爺的荷花青瓷

作者爺爺的遺物，是個荷花造型的青瓷。

不久前，爸爸給了我一件爺爺的遺物，是個荷花造型的青瓷，爺爺生前特別喜歡它，一直把它擺在臨窗的書桌上。我也把它放在書桌上，一看到它就想起爺爺。

上世紀初，爺爺出生在福州市北門外西莊農家；爺爺是長子，有弟妹八人，父母終年勞動，所得交還田租後所剩無幾，一家人過著清貧生活。爺爺剛懂事就跟著父母下田摘茉莉花，帶著弟妹們在山路上接應上山砍柴的母親。有一天，爺爺的母親一早就外出買米，爺爺和弟妹在村口等米下鍋。晌午，只見母親拎著空米袋回來，原來她途中見到一位鄉鄰患病，立即解囊相助。母親對孩子們說：「我再去借點錢，我們晚上再吃吧。」 爺爺飢腸轆轆，卻與母親同享助人之樂。

爺爺的父母雖然目不識丁，仍指望孩子們能識文斷字。爺爺先在本鄉讀私塾，而後每日翻山涉水到新店上小學，上完小學又到福州上中學。中學畢業後，剛滿十六歲的爺爺就毅然背井離鄉，跟著老叔公到北京 ，開始學醫生涯。不久，爺爺又到上海知名醫科學醫五年，之後輾轉於馬尾、東山和廈門各地行醫，最後回到福州，創辦私人診所。

一九五一年，全國開始公私合營，爺爺響應政府號召加入聯合診所。由於找不到合適地點；負責人與爺爺商量，暫時借用爺爺的私人診所，為期三個月，沒想到一借遙遙無期。一九五八年醫務界實行大聯合，與鄰近的幾個聯合診所合併成醫院，人民公社熱潮中成了「人民公社醫院」。變來變去，偌大私人診所就這樣沒了，換來一紙獎狀。

我們的家緊鄰診所，一扇邊門打開就是爺爺的診室。小時候，我常從門縫看，爺爺的病人真多，每天都有一百多人。午飯時分，奶奶常讓我去敲爺爺的門，提醒他該休息了；如果深更半夜聽到急促的敲門聲，那一定是病人求診，爺爺馬上起床為其診治。

小學快畢業那一年文革開始，爸媽先後進了學習班，我整天擔驚受怕，生怕爺爺出事，最終厄運還是來了。有人檢舉爺爺曾為一個病童出診，小孩的父親是當時被打成資產階級的地理學家，爺爺因此受到牽連。

我是爺爺唯一的孫女，從小到大，爺爺對我疼愛有加，至今我還記得爺爺為我買的趣味讀物、名牌鋼筆，還一起分享精粉饅頭。

八○年代我來美，一九八八年的秋天，產後不久的我收到爺爺來信，得知我們母子平安，他欣喜萬分，叮囑我要注意身體。兒子滿月了，拍的照片也洗印出來，我興沖沖給爺爺回信，突然接到長途電話：爺爺走了。

輕觸荷花青瓷，難以撫平對爺爺的無盡思念，三十三年了，祖孫情深依舊。