《老照片說故事》懷念馬會長細膩文藝情懷

作者與馬克任會長參加北美華人作家協會；左起馬夫人劉晴，馬會長，副會長吳玲瑤。

自從世界日報 一九七六年創刊以來，我與先生陳漢平博士就是讀者與作者。那時大家都慶幸海外華人 有這麼優秀、立場公正的一份報紙，要歸功於在紐約 總社社長兼總編輯、總主筆的馬克任先生。他披荊斬刺，開天闢地，奠定了世界日報的豐功偉業，打下無比堅實的專業基礎，影響所及使國際人士為之側目，更為海外華人灌溉出一片文學心靈的樂土，耕耘出信息文化泉源的作家協會。

之前我一直未見過馬社長，直到一九九一年五月四日在紐約舉行了「北美華文作家協會」成立大會，當時我當選副會長，第一次見到馬社長。第二屆他當選北美華文作家會長，我成了他的第一副會長，協助他處理西部各分會事宜。這期間經歷了許多精采而值得回憶的藝文盛事，使我更有機會了解馬會長，他一直擔任作家與文藝愛好者之間溝通的橋梁。我經常有機會跟著他和劉晴阿姨到處開會，去過新加坡、洛杉磯、台北，喜歡聽阿姨聊她採訪明星的故事。還包括一次驚險的經歷，到台北開會，會見總統之前幾分鐘，馬會長突然覺得身體不適；此時沒有人能隨意走動離開，我緊急向主辦單位報告，義不容辭叫車送他去醫院，他事後還堅持還我為他付的掛號費用。

馬社長對我在世界日報的文章很注意，常常用不同的方式帶來他的鼓勵，幾次告訴我他喜歡我先生和我的文章。有一年，當時的世界日報周刊主編蘇斐玫邀請我到紐約演講，講題是人老心不老，提及年紀大的困境；會場來了三百多人，赫然發現來賓中坐著馬社長，對我的笑話笑得很開心，會後還一直稱讚講得有意義，給我莫大的信心。

超過四分之一世紀以來，經歷了國際間的驚濤駭浪，馬社長在新聞界的評論作品和文集，一直是知識界的暮鼓晨鐘，產生了許多轉移風氣，振奮人心的神奇力量，先生和我每篇都仔細拜讀。

二○○二年七月有一天接到馬社長的電話，說他有舊金山之行，要我為他主辦新書發表會，我驚喜的是他的新書竟然是充滿文藝氣息的作品，皇冠出版的「穿上母親買給我的睡衣」，其中對友情、親情、家園之戀、山川之美，發揮了溫馨感人的文筆和才情。為會場中文藝愛好者激發出熱烈的迴響，成為北加州藝文界心靈的盛事，傳頌許久的美談。我非常感動，買下他當天帶來所有的書，送給當場參與文友，皆大歡喜。往後更期待每次作協的盛會，都能看到他對作家慈祥的期許與鼓勵，都成為美好的回憶。

直到二○一一年十月二十三日傳來的噩耗，馬會長在紐約長島家中安詳辭世，享壽九十歲，文友們萬分哀傷。如今已經十年了，常常想起他運籌帷幄，卓越領導才能，為海外報業衝鋒陷陣，語重心長的話，「我從一片荒原草徑變成繁花夾道的路上走過來，留下粗重的腳步」，他也曾經以細膩的心思和文藝情懷，帶領著作家協會的發展。