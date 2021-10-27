嶺南水鄉是我懂事以來心中最嚮往的所在，最近有機會到東莞水鄉漳澎一遊，再次親歷嶺南水鄉。雖然眼前漳澎與我過去看到的水鄉已有巨大差別，交叉的水網不復存在，用於種植的土地也大幅減少，廠房卻多了許多，但橫穿村落的小河作為殘存的記憶仍然存在；雖然河床已狹窄許多，兩岸房子密集了不少，畢竟還是勾起我的水鄉記憶。

我最早的廣東嶺南水鄉印象，是從閱讀文學作品中獲得。六○年代中後期，廣東作家陳殘雲出版了「香飄四季」，小說 背景是河網交錯、桑基魚塘、芭蕉搖曳、稻穀金黃的嶺南水鄉東莞麻湧；小說裡的嶺南風光、特色人物、水鄉愛情，無一不美麗迷人，雖然我還是一名小學生，但小說開啟我對嶺南水鄉的嚮往。

七○年代初，利用閒暇時間到廣州業餘大學上中國 語言文學課，一名資深的中文老師講述嶺南文學作品時，也說到「香飄四季」。他說曾遇到一個外籍女學生從蘇聯到廣東，竟是因為看了「香飄四季」，被小說中美麗動人的愛戀、廣東水鄉的美景吸引，決定到南中國尋找水鄉與愛情，更增加我對廣東水鄉的嚮往。

廣州與珠三角南番順東莞相鄰，尤其是南海番禺順德，因為地處珠江出海口的珠江三角洲，得天獨厚的地理條件，成為魚米之鄉。從清末開始，桑田種植催生絲綢業，更成為廣東走向世界的一張小小名片。

我對珠三角的切身體驗也在七○年代初；當時二十出頭的我們到南海九江一個同學家探訪，那是我第一次到水鄉。那條村落是典型的水鄉村落，民居用青磚建成，石板路蜿蜒貫穿，宗姓祠堂就建在穿越村莊靠近河床的一處；祠堂前埗頭側有一棵樹冠巨大的榕樹，村民住家後面則是一眼一眼的魚塘。周邊的農田栽種著水稻或桑樹、香蕉、楊桃等嶺南經濟作物。

早就聽說當地民風淳樸，待客熱情。果然，我們的到來受到同學的堂兄及一家熱情招待；下午到達，放下行李，比我們大幾歲的「牛哥」便帶我們到祠堂前的河涌游水消暑，我們從廣州到九江，旅途奔波，汗溼衣衫，正需要沖個涼。牛哥從家中拿兩支木槳，便領我們一行到離家幾步的埗頭，從木樁解開一艘尖長、發著桐油亮光的小艇，讓我們坐上小艇遊河。河涌的水很清很綠，幾分鐘後便行至河面最寬闊的地方，我們脫下外衣褲，穿著在家裡換好的泳衣褲躍下水中。

河涌水位齊胸，會游泳 的同學興奮地揮臂暢游，不會游泳的同學也盡情戲水；我第一次在村落河中游水，偶有水草觸碰身體，或有小魚吻我肌膚；河邊是綠茵茵的田埂，還有搖曳婆娑的芭蕉樹，快意盡在不言中。那一刻，只感到自己與大自然已完全融為一體，妙不可言。

之後牛哥領著我們上自家的魚塘捕魚準備晚餐。只見牛哥拿一個不算大的魚網熟練地撒網，並在魚塘做了幾個趕魚的動作；一會兒起網，幾條至少三、四斤重的草魚便在網中彈跳活蹦，煞是喜人。

烹煮這幾條大魚更讓我們體會水鄉人的氣魄。從活魚到晚餐上桌，牛哥只用了大半個時辰，而擺在我們面前的豐盛菜式更讓我們目瞪口呆：一個直徑大如臉盆的銅盤裡有近十斤的魚塊，每塊至少巴掌大，香氣騰騰，「他們是這樣吃魚的！」我們驚嘆。

魚切成大塊灑鹽稍煎後，用薑蔥等調料燜煮，不但魚肉結實、鮮美，賣相也大氣。我們幾個年方二十的青年，奔波游泳了大半天，在魚香的襲擊下怎能不垂涎？尤其時值七○年代初，城市魚肉限量供應，每人每月半斤，家中吃魚一般是全家人一小碟，人人小心下筷，一點一點嘗著吃，看到如此的分量，真是太開心了。

見我們仍然小心夾魚、大口扒飯，牛哥自己夾起一大塊塞進口中，告訴我們「水鄉人就是這樣吃魚的」，然後給我們每人夾上一大塊，要我們「放開肚皮，大膽下筷」。這桌痛快的魚宴，我才真正知道什麼叫「大快朵頤」，也是我到此時才理解汕頭人把潮州打冷稱作「魚飯」的涵義：「像吃飯那樣吃魚」的氣概。

飯後已是夕陽西下，太陽的餘光照在炊煙裊裊的村莊及罩著霧靄的田野、魚塘；我們外出散步，有鄉人扛著鋤頭捲起褲管赤腳走在路上，有飛鳥掠過，沙沙的農作物被風吹動的聲音，伴著歸巢飛鳥的嘈切聲，偶爾還可見魚塘有一、兩條魚躍出水面，濺出水聲來。這是一幅嶺南水鄉圖。