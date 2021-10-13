八王墳、大北窯、建國門、東單、王府井、西單……到公主墳；雖然已有許多年沒擠過北京 的一路公交車，但是這些曾經十分熟悉的車站名，還是能脫口而出。如果不是礙於文章篇幅，我可以一一列出這趟公交每一站的車站名來。

沿著筆直的長安街及延長線直線行駛，在天安門 前與北京城南北向的中軸線十字交叉的北京一路公交車，是東西向穿越北京城最便捷的道路；沿途停靠的每一站基本上都是赫赫有名的地方：王府井路北的「北京飯店」是上個世紀八○年代以前，北京最高的建築和最豪華的飯店；再往裡走是當時北京商品種類最為豐富的「王府井百貨大樓」，那個年代外地來京出差的，或者是在北京工作 的人要回老家的，都會到此，最起碼也要拎一斤用百貨大樓包裝紙包好的散裝水果糖帶回去，分親戚朋友品嘗，算是一種衣錦還鄉。

大北窯如今是大廈林立的北京商務中心區（CBD），永安里的路北就是秀水街入口；建國門南行幾百米的北京（火車）站，在那個航空還不發達的年代，火車是出入北京最主要的交通工具，因此，那裡每天都是遊人如織、十分熱鬧。公主墳曾經是一路西側終點站，儘管清代公主的墓地早已遷往別處，但留下個地名，演繹著名的「還珠格格」。

從正面行駛過天安門和新華門的一路，雖然沒設天安門和新華門站，卻有站在行駛的公交車上、從正前方俯視它們的機會；如果恰巧趕上富有儀式感的天安門廣場升降旗，便可以居高臨下的視角，近距離觀賞從天安門城樓門洞裡踢著正步行進的儀仗隊，和前來觀看儀式的人頭攢動。

可快捷穿越北京城，又能觀賞沿途的景色，因此乘坐一路公交的人特別多，一天到晚車廂裡都烏泱泱擠滿人，北京人管這叫「擠大一路」。為了增加載客量，七○年代率先採用車體塗漆鮮艷、車身加長，有兩節車廂連接而成的寬體掛接式公交；這種車雖座位少，但車內通道寬敞，老百姓稱為「大通道」。用的是大通道，又行駛在大名鼎鼎的長安街，於是北京一路公交就有了的特別的稱謂「大一路」。

更為特別的是，為了增加載客量，大一路還採用著類似戲劇表演中的ＡB角工作制，與之配套的樣式和運行線路一模一樣的「備胎」——四路公交車；等到九○年代，北京開通第一條具觀光性質的雙層公交線路，被命名為「特一路」，運行線路大部分與大一路重疊。從此，大一路公交車又多了個「雙生兄弟」。