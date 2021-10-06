東北農村常見一種野生草本植物，俗稱「天天」，也有人稱「黑葡萄」、「狗奶子」；天天生命力強，田間地頭隨處可見，果實比黃豆粒大，成熟變紫黑色，口味甘甜。那時的農村，孩子們常年吃不到水果，便將天天視為稀罕之物，秧苗長在哪，成熟期早早就盯上了。

七○年代初，我當知青期間，十里八村不再種香瓜，儘管看瓜是美差，可就是沒人幹，原因是奈何不了「集體鬍子」（稱集體戶知青為集體鬍子，鬍子即土匪）來「掃蕩」。農戶家把果樹砍了，免得半大小子們半夜來偷果；此外，到集市上賣瓜會被扣上「小農經濟」、「走資本主義道路」帽子，招致批判、處罰。那時提倡：大公無私、大幹社會主義。

然而，我卻有緣吃上水果。開春給苞米鋤草時，我發現田壟上一棵天天秧苗格外健壯，便手下留情，還把周圍的苞米苗鏟掉，追肥時特意「關照」它；至於能否開花結果，就看它造化了。當時也沒想過，我這番小把戲竟然嘗到甜頭。

進入秋季，我被指派「看青」，從這時起，我兩、三個月遠離集體戶的低劣伙食；看青人有燒苞米、燒毛豆特權，野外自行就餐。一天，餐後口渴，猛地想起那棵天天，於是前往苞米地找尋。

哇！這棵天天已經「成材」啦，有一人高，像一棵小樹傲然挺立，根部如苞米秸稈粗，傘狀枝條結滿密密麻麻的果實，宛若滿天星斗。熟透的果實是從未見過的黃色，有小指肚大，一串結七、八粒，晶瑩剔透，能看清內含的籽。於是，我隔天就採摘一小捧，蹲在「樹下」，困苦中獨享大自然恩賜的一絲甘甜，一直持續到深秋。這段時間，我的便祕 症狀緩解了，乾澀的眼睛濕潤了。

光陰荏苒，當我再次見到天天時，已相隔五十餘年。那天，市場上見到滿車的天天叫賣，價格不菲，是人工成片種植的，如今農民不再受限制。我買下一斤，不為嘗鮮，僅是穿越時空的回味。

天天的學名是什麼？我查閱一下得知，天天學名「龍葵」，茄科，漿果枝葉均有藥用價值。