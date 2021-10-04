《老照片說故事》首位空運嬰兒的機長

二○一二年九月CNAC在舊金山舉辦六十七屆年會，左二高齡九十六歲的肯基利是貴賓。左一作者王育梅。

二○一二年九月，我參加ＣＮＡＣ在舊金山舉辦的第六十七屆年會，三天的活動中，其中有一場名為「一九七五年越戰末期首架『空運嬰兒行動』飛行」專題講座。

一九一六出生的肯希利（Kenneth Healy），曾服役於美國 陸軍航空隊，被派往南京幫助中華民國抗日；一九四七年一月自軍中退役，隨即轉往ＣＮＡＣ加入「駝峰航線」，直到一千九百五十年中共建政，他才帶著妻子逃離中國轉至香港返回美國，一千九百六十年加入世界航空公司擔任商業運輸機機長，後來升任該公司副總裁。

一九七五年三月二十九日，越戰結束時，肯希利是最後一架世界航空公司空運飛機離開峴港的機長，四月二日又以機長身分負責首架「空運嬰兒行動」。一九七五年三月，越戰進入末期，美軍撤出後，南越陷入恐慌，人道組織發現西貢有好幾所孤兒院沒有撤退。由於越南 有很多孤兒是美軍和越南女子的混血兒，他們擔心北越接管這些孤兒院後痛下殺手，因此焦急尋找疏散管道。

四月二日，西貢被北越包圍，越南政府宣布停止商業飛行，但是世界航空公司負責人埃德戴利（Ed‧Daly）仍計畫將孤兒院的孩子送往美國。當時的南越和美國政府以ＤＣ-八是架無座椅的運輸飛機為由，未批准他申請空運嬰兒飛行。

埃德戴利也是一名慈善家，雖然得不到美國政府和西貢的運輸援助，但是他告訴肯希利，「準備找機組人員與醫療團隊等，將ＤＣ-八商業運輸機貨機改成客貨用機，增添座椅，地板鋪上紙板及準備小毛毯、枕頭和紙板文件箱、奶瓶、尿布等。」

隨行的醫療團隊將ＤＣ-八一部分重新改裝成空中小兒科醫院，準備大批注射針筒、靜脈輸液管及各種幫助小肺臟呼吸、小心臟維持搏動的設備。

四月二日傍晚時分，有傳言說越共可能會襲擊機場，埃德戴利與肯希利商討後，縱使沒有官方許可飛行公文，也決定依照原計畫從西貢起飛。肯希利和飛行員比爾基廷不顧炮火硝煙瀰漫，駕駛貨機離開西貢新山空軍基地，將孤兒運往美國奧克蘭 機場；當時還有ＣＢＳ攝影記者隨行採訪。

最後，飛機平安在奧克蘭著陸後，當地的紅十字會前來迎接烽火孤兒們，肯希利與機上工作人員齊聲說「感謝上帝，我們做到了，感謝總裁戴利先生與我們同行完成一次不可能完成的飛行任務」。此行動後來被讚譽是「空運嬰兒行動」的始祖。

四月三日，美國總統杰拉爾德福特宣布成立越南孤兒救援小組，美軍軍用飛機和民用包機組成，該項任務被稱作是「空運嬰兒行動」 。

二○一二年九月，九十六歲的肯希利在ＣＮＡＣ年會專題演講結束時說：「越南戰爭的結局，沒想到歷經十年的艱辛過程後卻成為戲劇化的一刻。埃德戴利與我都曾是軍人分別參加二次世界大戰，至於不顧生死冒險進入被敵軍砲火圍繞的西貢救人，因為我們知道要做的事情是非常緊迫也十分重要。 」