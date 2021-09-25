一九四五年十月，我家從江西玉山農村遷到杭州，抗戰時期我大部分時間都生活在農村，我那時十三歲，一下子到杭州大城市，處處感到很新奇。

第一個深刻印象是遍地鈔票隨風飄舞；鈔票上印著孫中山的肖像，他是國父，怎麼被人這樣對待？我老大不解。我連忙撿起來收集一大把，後來搞明白，那是汪精衛政府的鈔票，上面印著「儲備券」三個字，當時二百元只值國幣一元，所以小額的儲備券一文不值，就被人當解手紙。

早聽說杭州很美，現在一看六和塔莊嚴大氣、寶俶塔巍峨秀麗、白堤蘇堤如花似帶、三潭印月名聞遐邇，我身處其境，感到很榮幸。但是當時的西湖處處顯得破敗，水質渾濁，水面浮著殘枝敗葉，六公園也看起來相當荒蕪。那時杭州有民營的公共汽車 ，車身短，乘客擁擠，車也難等，較長時間才來一輛，還時常拋錨。

我從鄉下來，在杭州的街路上聽見商店門口的音箱播放「郎呀郎」之類的歌曲，感到驚奇。電影院 當時放映很多日偽時期的片子；湖濱路有不少跳舞廳和劇院，外面亮著我沒見過的霓虹燈，字跡跳動閃爍。有一次我路過，恰好快要散場，人隨便進，我也進去看看；看到舞台上一大排女演員身著草裙，大腿飛舞，聽說是一種夏威夷舞蹈。這種情景，我這個鄉下孩子是第一次見識。

那時常能見到典當店和舊衣店，前者門外的白牆上寫著一堵牆高的繁體字「當」，引人注目。舊衣店的衣服都掛在天花板上，大部分是藍布大褂，顧客看上哪一件，店員用叉子把衣服取下來；這些都反映當時的風貌，人們的生活水平低下，衣能遮體即可。

我發現杭州的主婦們去小菜場買菜，人人都帶一杆精巧小秤，筷子粗細，放在菜籃裡，買什麼都自己秤一下，看份量是否足夠；若有差池，就和菜販子爭個不休，最後再加一顆菜或兩根蔥到自己籃子裡。母親也學樣，用起小秤，增加買菜的情趣。

那時杭州很多巷口建有一米長的小便池，男性就站在那裡方便，女同胞走過也視而不見。早晨倒馬桶也是一道風景，那段時間處處一片刷馬桶的合奏曲，刷完馬桶斜放在門口晾乾。

勝利後我們初到杭州，日本 軍人和他們的家屬還沒有全部撤回國，一些地方有日本人的紀念碑、紀念柱，我們學校戰時被占為日軍倉庫，門口牆上畫著一輛日軍坦克，街道牆上處處是日本神丹的廣告。日本軍人集中住在大廟等待回國，常見他們整隊拿著工具去幹勞力活；在被占了五十年的拱宸橋日本租界，這時日本人像無頭蒼蠅到處亂轉。

我第一次見到大批穿著和服的日本人，說著嘰哩呱啦的日本話，木屐在卵石路面上發出慌亂的嘎嘎聲；有的在出售他們的財物準備回國，半個世紀作威作福的殖民時代終告結束。

時間過去七十多年了，那時的情景仍深深記在我的腦海裡。