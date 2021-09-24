金陵東路是上海一條東西向道路，長約一公里半，從西藏中路延伸到中山東路外灘。論繁華，它似不能比肩南京路和淮海路，但如按名氣排座次，金陵東路不失為一條頗有聲望的市中心大道，實可居前列。

我從小就喜歡光顧金陵東路，及至與妻子交往，因為她家離金陵東路不過一個街口，所以我們更常去那壓馬路，到大小商店看櫥窗和購日用品。金陵東路受我們青睞，除了距離近，當還有無可替代的金色魅力。

金陵東路最大特點是它的騎樓，沿街的商店和弄堂基本上都縮進去約五、六米，正好留出人行道的寬度。由於每隔十幾步就有一根粗大廊柱支撐，看似駿馬以壯實的腿承載上面跨越的建築，故得名「騎樓」。

人們在金陵東路沿街走，幾乎從頭到尾都有騎樓在頭頂庇護，夏天可免於烈日暴曬，雨天則不愁被澆成落湯雞，帶來便利無數，有時真希望所有的馬路都能仿效之。據說金陵東路的騎樓，其實是閩粵地方早年移民滬上人士所催生，實是南風勁吹之果；難怪我們二○二○年初到廈門和廣州遊覽，發現南方城市騎樓比比皆是，只不過到了上海就轉為稀世珍品。

金陵東路有許多居民進出的弄堂，更有櫛比鱗次的沿街商店，商品齊全；也許因為它比南京路和淮海路稍遜風騷，所以這裡的店堂相對不甚擁擠，價格也略微低廉，深受如我一樣崇尚價廉物美的消費者青睞。記得我曾在一個家具店買了一盞落地燈，只花二十幾元，往沙發邊一放，那和諧的燈光透過白色燈罩散發，還挺賞心悅目。

後來與妻子議論婚嫁，籌措家當，就到這個熟悉的家具店去淘寶。店裡當時供應專為新婚夫婦設計的五大件「套餐」家具，包括鐵絲床、床頭櫃、五斗櫃、方桌和大立櫃，一共四百八十元，須有結婚證明方可購買。這正中我們下懷，立馬下單，之後我們借了輛黃魚車，把五大件分批拖回家。

也許為了看齊南京路和淮海路，南京路上人們所熟悉的名牌老店，如培羅蒙西服店、吳良材眼鏡店和冠生園食品店等，都到金陵東路開設分店，促使金陵東路的檔次有所提升；但一條馬路要吸引顧客絡繹上門，斷不能缺少香氣撲鼻的飯店，金陵東路也有好幾家美食餐館，其中我特別喜歡的是「天香齋」飯店。

天香齋供應的燜肉麵是我的最愛，陽春麵上擺放一塊切得扁長、有精有肥的本色燜肉，咬到嘴裡竟會像糖果一樣化開來，酥軟無比、有滋有味。我們夫婦倆都愛吃燜肉麵的事，被住在附近的妻子外婆知情後，有個周末上午，我們還在睡覺，外婆居然在門外輕聲敲了兩下，招呼我的小名，「聰聰，燜肉麵給你們放在門口了」，然後逕自離開。這件事給我倆留下極深印象，它體現了老人家對我們小輩的厚愛。

除了林立的商鋪，也不會忘記曾經的「上海客運輪船公司」金陵東路售票處，那是全上海發往各地輪船的售票大本營。彼時還沒有網路訂購，要買船票，就必須親臨售票大廳去打聽行情和排隊買票，春節期間就更加擁擠，大廳幾乎水洩不通。

讀大學後，我利用第二年暑假與弟弟結伴去大連旅遊，都是我親自出馬到船票銷售大廳查看時刻表，仔細盤算，選擇班次，提前買好船票，然後與家人、船友一起到十六鋪碼頭登船。

說起來金陵東路還有一個讓人生畏之處，就是靠近河南路口的上海市公安 局黃浦分局。金陵東路最初屬法租界，接近外灘地段曾有法國駐滬領事館，黃浦分局的前身是巡捕房，之後又被前政權接管為警察 局，向為治安重地。

我對此處向來敬而遠之，除了吾兄一九七○年代初從日本購回一輛本田牌摩托車，需要辦理車輛牌照和駕駛執照，幾次到分局的交通大隊填表繳費，辦理手續。後來有一次在馬路上，我因為抱怨交警無理攔截，那廝惱羞成怒，竟扣留我的駕照 ，逼得我們只好再次上門到分局找人通融，好不容易把駕照取回。

還有一件有關金陵東路的小事，十分溫馨。二○○三年夏我們回滬探親，一天妻弟開車帶我們遊覽浦江夜色，由於我們想在外灘與東方明珠塔拍照，而外灘不准停車，妻弟就把車停在金陵東路口，讓我們去江邊「速戰速決」；可等我們拍完照，妻弟的小車卻蹤影全無，估計被警察攆走。

此時夜色茫茫，我們的手機又都留在車上，暗夜如何尋親？情急之中，看到金陵東路上有家商店正待打烊，我們拍門與幾個女營業員商量，能不能借用電話，女營業員毫不猶豫應允。妻弟果然正在後面一條小馬路上避風頭，接通電話後馬上來接我們，若不是幾位女營業員相助，我們不知還要花多少冤枉時間。

金陵東路曾與我的早年生活有千絲百縷的聯繫，聽說黃浦區政府目前正大手筆搬遷居民和商戶，要重金打造嶄新的商業文化區，又要保存所有的騎樓。如果理想成真，我急切期待能回去看看這個脫胎換骨的新金陵東路。