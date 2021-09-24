開封西小閣街位於開封市中心地段，整條街的走向不規則，有三個出口，呈Ｙ字型。向東通向中山路北段、向西通往新街口（西門大街）、向南則通向省府後街。

說起西小閣街可追溯到明朝時期，街中央建有兩座廟：五聖廟和姜太公廟，兩座廟都是閣樓式建築。在這條老街上還保留著一些老門樓，以及解放後新建的家屬院和舊城改造所建的圍牆，這條街可謂是老中青三代合體，老建築與現代建築結合的完美展現。

我出生於開封市省府後街二十八號胡同院，胡同口斜對面正是西小閣街的南口。一九四九年我剛剛到了上學的年齡，父母就把我送到了就近的西小閣小學。

說是小學校，其實就是在一座破廟裡只有兩個班的學生。我們班在南屋，班主任葛老師大約四十多歲，個子不高，一副胖胖的臉龐，對我們很親切。那時學校裡沒有課桌，都是由家長們各自從家裡搬來大小板凳給自己的孩子當桌椅；當時我家的經濟條件不好，沒有吃早飯就去上課了，都是在課間時間由母親或是姊姊給我送來一碗麵糊湯充飢，我趁同學們在院子裡玩耍時，躲在教室門後面匆匆喝下。

小小年紀的我知道努力學習，常得到葛老師的表揚，還被選送到市裡表演小歌舞，至今我還記得幾句歌詞：「踮起腳趾頭，握起小拳頭，叮叮噹，叮叮噹……」在西小閣這座破廟裡，雖然只上了一年就轉到大廳門的正規小學，然而這一年相當於學前班的啟蒙教育 ，卻給我留下了深刻的印象。

西小閣的街中心有一口大甜水井，附近居民都是到這口井裡打水吃。井旁有一顆大樹，常常看到樹蔭下有婦女在洗衣服，有的在淘菜，她們有說有笑，儼然就是井邊一道風景線；還有一個挑擔賣水人啞巴小申，每擔水一分錢，每天都可以看到他樂呵呵擔水的身影。他擔水有個習慣，就是用一隻手扶著扁擔，另一隻手大幅度地前後擺動，有時還哼哼著誰也聽不懂的小調。常常有人故意逗他：「小申，唱一個。」於是他更來勁兒了，滿臉樂開了花大聲「啊、啊」地「唱」起來；胳膊擺動的動作也更加誇張，然而滿桶的水卻滴水不漏。啞巴小申的生活狀態艱苦且快樂著，街坊們都說小申就是西小閣街的一個活寶。

從西小閣街中心向北走大約五十米，計畫經濟時代設有一個國營糧站。那個年代，每月每人的口糧是二十六斤麵粉、二兩食用油，每家每戶憑糧本供應；每到月初，糧站就分外繁忙，買幾斤麵粉都在糧本上詳細記載。我也曾到這個糧站買麵打油，對這個時代的產物比較熟悉。

我自來美後，已有二十多年沒有踏進西小閣街了，聽老鄉們說西小閣的變化不大；街道兩旁的樹木茂密，每到夏季，老院的人們還是習慣坐在門前乘涼聊天，一片祥和的市井風情。祝願故鄉的西小閣街愈來愈美。