從前住在鄉裡，很多農家都在門前屋後，用籬笆圍成小菜園，自己種瓜點豆，一畦韭菜是常態。

韭菜是中國遠古時代已有的蔬菜；唐代詩人杜甫的《贈衛八處士》詩中寫道：「夜雨剪春韭，新吹間黃梁」，以表達久別重逢故舊衛八，為熱情招待，冒雨剪下春韭做菜，新煮了粗糧飯待客。追溯更早的是二千多年前，南齊時隱居南山的周顒宣稱：「春初早韭，秋末晚菘」，意指早春的韭菜和秋末的大白菜才好吃。

韭菜生長力非常旺盛，雖然像野草般柔弱，但即使被剪下頭顱，只要根還在，就可以反覆生長，青青綠綠；又因生長過程無須多關照，故民間稱為「懶人菜」。

韭菜因生長季節不同而質量各異；春韭香氣濃郁，夏韭辛辣刺鼻，秋韭則略帶苦澀，故民間有「人間至味是春韭」的評語。韭菜又因生長環境或時程不同分為韭菜、韭草花、韭黃；儘管外形、顏色不同，口感也不一樣，本質仍屬同一種植物。

韭菜在充足陽光照射下生長，因有陽光滋潤，合成豐富的葉綠素，故顏色青綠，還有一股辛辣刺鼻氣味；雖然四季都生長，但以春韭較為美味，既可以做湯，又可以煸炒，或放在雲吞麵湯上漂浮，都能增加食物的風味，用來包餃子 也很對味。

韭黃是黃色韭菜，也就是在陰暗環境下生長的韭菜，通常選用兩年以上的宿根培植韭黃，北方人於入冬前，用拱棚黑膜或覆蓋稻草，南方人喜用瓦筒覆蓋，目的都是使韭黃在無陽光下生長，無法合成葉綠素，所以長出來的韭葉嫩黃透亮。韭黃由於生產工序繁瑣，價格比韭菜貴數倍；在清朝時期曾作為敬奉給皇帝的貢品，被稱為「貢韭」，口感幼嫩，細滑香氣濃烈，且富有彈性，做韭黃炒蛋最佳。吃滾燙的雲吞麵時，上面飄浮的韭黃香味較濃。

韭菜花是韭菜的花苔，最美的食用時機是在其含苞欲放之際，因此時韭菜苔粗長幼嫩，纖維少，最適宜食用。如果在開花後，質量就會變粗老，台灣 菜中的「韭菜豆乾蒼蠅豉」（又稱蒼蠅頭）就是用韭菜花、絞肉碎、豆乾，加上鹹香的豆豉炒成，吃得人舔唇咋舌，直呼再來一碗飯。

但並非人人都喜歡韭菜的濃郁香味，正所謂喜好者愛不擇食，不喜歡者退避三舍。我曾分別用青韭、韭菜花與蝦仁、雞蛋 煸炒，雖然各有風味，但還是覺得青韭略勝一籌。韭菜炒蛋是廣東人的家常菜，當一盤韭菜炒蛋端上桌，青綠的韭菜配淺黃色的炒蛋，真是色香味美。

廣東人愛吃韭菜，除了因香氣濃郁，更因為它的寓意；老一輩人認為吃韭菜有「長長久久」的意思，傳宗接代源源不斷。春韭吃起來脆嫩無渣，無論是炒蛋、配小蝦仁或包餃子，都是春天飯桌常見的可口鮮美食物；北方流行「韭菜盒子」，餡料用韭菜、雞蛋、蝦皮、薑末、辣椒調配而成，然後用大塊薄麵皮包緊，用平底烙成兩面金黃色即熟，吃起來酥脆鮮嫩。