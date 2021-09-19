一九六七年，我十一歲。快到中秋節的一天，到住在我家大雜院對過的奶奶家玩；一進門，坐在床上的奶奶立刻拿起蒲扇蓋住什麼，和旁邊的爺爺直著眼神看我，不說話。

我站在門口有點懵，奶奶笑了，把蒲扇拿起來，露出一個白碗，碗裡有大半碗剝好的南瓜子仁；奶奶說：「這兩天就給你們烙月餅吃，瓜子留著做餡兒用，千萬別讓你哥和老伯知道，他們要是看見瓜子，你一把我一把就吃沒了。」

奶奶給我拿了幾個南瓜子，我沒吃，就和他們一起剝瓜子。爺爺一口假牙，嗑不了，就由奶奶嗑口兒，讓爺爺剝殼。爺爺的大手粗剌剌地，費勁剝著把瓜子都弄碎了。我自己嗑自己剝，瓜子仁都是整個的，比爺爺奶奶兩人合作還快。隔天我又去嗑了很多西瓜子，還告訴奶奶烙月餅時一定要喊我。

文革前的中秋節，媽媽總給我們買十幾塊錢的月餅，每個寸半見圓，淺褐色、花紋凸起。我和妹妹一人一半，掰開就著饅頭或者窩頭吃；今天吃完，隔天再一人一半，從來沒有一個人吃過一個完整的月餅。那時最大的幸福，就是幻想著一個人吃上整個月餅，什麼也不必就著吃。

一九六六年文革開始，說月餅跟「舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」每一條都沾上。工廠不做了，商店不賣了，別說吃，看都看不見。

有一天，爸爸說奶奶叫我過去烙月餅。我三步併兩步跑去，屋外煤球爐子上放著鐺，裡面有兩個月餅，爺爺坐在馬扎上，脖子上圍一條藍白毛巾，這是我第一次看見爺爺做飯。奶奶在屋裡正忙活，矮飯桌上放著面板，上面有兩個鋁盆，一個放紅糖餡，一個放白糖餡。餡裡是大油（豬油）炒熟的白麵，摻上了葵花子、南瓜子、西瓜子，還有花生仁和核桃 仁，真材實料的五仁月餅。南瓜子、西瓜子是自己吃瓜後晾曬的，葵花子、花生仁、核桃仁是過年捨不得吃，省出來的。

院裡的卜大娘來了，拿來一個褐色木製月餅模子，圓型，一頭有手把，裡面刻著一圈花紋，中間是一朵大花。奶奶包好月餅，我拿過來放進模子裡按實，往面板一磕，花紋特別清晰。

做好幾個後，放在排蓋上端給爺爺。爺爺守著爐子，用小火慢慢烙，兩面烙完，還要把幾個月餅立起來，排成一排，雙手擠著兩端，一會兒一轉地烙邊，燙得爺爺吹著氣，不時發出「嚯、嚯」的聲音。滿院子都是烙月餅的香味，但怪了，我那麼饞月餅，當時只顧著高興地跟著做，一點也沒想到自己先吃一個。

快做完了，奶奶停下來，拍拍手上的麵粉笑著說：「最後這兩個你來吧！」說著，看爺爺烙月餅去了。我把皮擀得圓圓的，放上餡捏緊口，輕輕壓扁，再放進模子裡一壓，磕出來就是一個。做第二個時，把剩下的餡全裝進去了，費了好大的勁才把口捏緊，放進模子裡比別的都厚出一塊，磕出來時後邊高出一圈，像博士帽。

奶奶說：「你看，我就少提醒了一句……不用把餡兒全裝裡頭呀，剩下的幾口吃了不就得了！」這兩個，也是我自己烙。那個厚的在熱鐺上流出紅糖汁，滋滋地響，那香甜味我一口吸到底。

奶奶讓我給同院子的馬家、王家各送兩個，卜大娘家孩子多，給四個；又給我們那院二奶奶、五伯、八伯每家兩個；無論大人孩子，接到我送的月餅，眼裡都亮了。

我等送完了，才覺得饞得難忍；進了奶奶屋裡，拿起那個我烙得多出一圈的餅，張嘴就是一大口，邊吃邊說：「奶奶，這個，我不掰一半了，整個都吃了啊！」奶奶說：「吃！吃！月餅夠！」四十多年過去了，又近中秋，想起爺爺奶奶、大雜院、嗑瓜子。那年的月餅啊，真解饞！