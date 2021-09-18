文革大串聯時步行路過湘江邊的湖南朱亭，對小鎮遠離鬥爭的古樸留下深刻印象，所以讀貴報上下古今版刊發葉元凱先生的「抗戰時的朱亭」，引起的回憶久久不散。

一九六六年十一月初，為躲避同學間因文革分裂加劇的鬥爭，我和幾個要好的同學參加了一個不分系別年級、目標是步行到井岡山的串聯隊；從西安出發，沿著古時候的「長信往來道」翻過秦嶺，經襄樊、武漢 到長沙，盤桓多日後南下，於一九六七年元月某日午後到達朱亭對岸。

隔江望去，碼頭已不見前述文章中所描述、抗戰時的「商貿發達，航運繁忙」，僅有擺渡的木船；冬日的湘江水靜低平，岸邊階地上的屋舍整齊，一線沿江；背後小山青翠，映襯著澄澈的藍天。

進到朱亭街上，因當日不逢墟，商戶行人稀少，古街一塵不染到讓人感覺冷清，與多少天來的文革喧囂宛如兩個世界，我盡情享受著解脫的輕鬆；由於沒有什麼政治事可做，串聯隊議決飯後即刻出發，下一站到哪裡早已不記得，只記得出發時斜陽滿山，古道在綠樹環合中蜿蜒。

最令我驚喜的是坐落在道上的涼亭，其實更像別緻的閣子，路穿堂而過，亭內兩側有尺餘寬固定的條凳可以躲雨休息。我遙想古人趁墟，十里長亭，五里短亭，前者呼，後者應，一片昇平，哀嘆自己求之不得。

串聯回程路上我曾寫詩記下這段感想：「衡岳景聖千山峙，朱亭翠晚少人知。」這裡衡岳代指井崗。現在知道遙遠思念朱亭的還有葉先生。對朱亭的感受我們是異代不同時，一個在抗戰家國淪喪，一個在文革萬方多難，共同的是流寓的行人都因朱亭得到身心庇護 ，留下不滅印象。

希望朱亭古道，長亭短亭都能得到妥善保護。寧靜的湘江古鎮——朱亭，無需再見，留著心中的這份美好，永遠思念！