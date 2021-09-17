我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

《老照片說故事》婦唱夫隨做主工

文、圖／懷鄉
父母聯手合作，為紐約靈命進深會統計、回收的專題問卷。
父母聯手合作，為紐約靈命進深會統計、回收的專題問卷。

話說過去三十年，每逢國慶假日，上千華人攜家帶眷，在紐約長島的Hofstra大學度過四夜五天，遠離塵囂，待在與世無爭的桃源居；除了不慮衣食外，還有屬靈的盛宴，滿足信徒靈性的需要。

除了濟濟一堂的大聚會，每天上下午各有一堂分組專題，由術業有專攻的屬靈先進主講解經、釋經法、聖經與科學、養育敬虔的兒女、家庭與人格成長、恩愛夫妻等，供與會者擇其所好，坐在寬敞的冷氣教室，重溫大學時代「聽君一席話，勝讀十年書」的舊夢。

與會者中不乏多年的座上常客，他們深受夏令會的幫助，故年年來此溫故知新。

為了提供翌年安排專題的參考，大會特別做了問卷調查，身為大會同工的外子，把這個繁瑣的統計工作交給雙親，他們欣然接受。母親華語標準，口齒清晰，負責唱票；父親數學好，做事又仔細，負責用「正」字筆錄，兩人有説有笑，邊做邊交流：哪個專題很熱門？十分樂在其中。

父母來美後，數度跟我們一起參與盛會，獲益匪淺，並且從見證聚會中，知道有婚姻亮起紅燈的夫婦，聽了「恩愛夫妻」的專題，大澈大悟，重修舊好；更有面臨家裡中西文化衝突、反叛性又重的孩子，正苦無對策的無奈家長，聽了「養育敬虔的兒女」專題，決定重新調整自己的教育方式。

這是父母聯手合作，為紐約靈命進深會統計、回收的上千份個人分組專題問卷結果；統計結果出爐時，他們說，能參與這個聖工，深感與有榮焉。

紐約 長島 教育

上一則

相遇秋天

下一則

醉花陰（三）

延伸閱讀

聯合國大會前夕 南灣6社團挺台灣加入聯合國

聯合國大會前夕 南灣6社團挺台灣加入聯合國
第76屆聯合國大會在即 南灣6社團聲援台灣入聯

第76屆聯合國大會在即 南灣6社團聲援台灣入聯
劉兆玄掌兩岸企業家峰會 郭董打破慣例當選副理事長

劉兆玄掌兩岸企業家峰會 郭董打破慣例當選副理事長
兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

兩岸企業家峰會爆黑馬 郭台銘獲推任副理事長

熱門新聞

林文能在桃園升直轄市前，曾任職龜山農會理事長、總幹事，寫下全台逾放比最低佳績。(圖：林文能提供)

42年前就投資退休 67歲林文能實現理想生活

2021-09-11 07:00
墨西哥野生動物攝影師裴瑞托(Alejandro Prieto，左)在2019年獲年度野生動物攝影師獎。Getty Images

2021鳥類攝影大賽首獎作品：停在美墨圍牆前的一隻走鵑

2021-09-13 10:28
2021法國PX3攝影大賽得獎名單揭曉，苗栗縣籍攝影師曾進發獲1金8銅，此為金獎系列作品「水中舞蹈」。（曾進發提供/中央社）

拍出絕美水中舞者 曾進發奪法國PX3攝影獎金牌

2021-09-14 14:56
劉守仁擔任政戰主任時負責軍史館重建，及航空教育展示館籌備，更親自擔任解說。(圖：劉守仁提供)

「空軍養我一輩子」從軍40年 退伍到航教館當策展人

2021-09-13 07:00
梵谷「橄欖樹和柏樹間的木屋」，1889年10月作於聖雷米，估價約4,000萬美元起。圖／佳士得提供

梵谷、高更、莫內25幅 佳士得紐約印象派11月拍賣

2021-09-09 13:37
日落時的葵花田。（大邱．攝影）

燃燒的向日葵

2021-09-10 03:02

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大