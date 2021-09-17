《老照片說故事》婦唱夫隨做主工

父母聯手合作，為紐約靈命進深會統計、回收的專題問卷。

話說過去三十年，每逢國慶假日，上千華人攜家帶眷，在紐約長島 的Hofstra大學度過四夜五天，遠離塵囂，待在與世無爭的桃源居；除了不慮衣食外，還有屬靈的盛宴，滿足信徒靈性的需要。

除了濟濟一堂的大聚會，每天上下午各有一堂分組專題，由術業有專攻的屬靈先進主講解經、釋經法、聖經與科學、養育敬虔的兒女、家庭與人格成長、恩愛夫妻等，供與會者擇其所好，坐在寬敞的冷氣教室，重溫大學時代「聽君一席話，勝讀十年書」的舊夢。

與會者中不乏多年的座上常客，他們深受夏令會的幫助，故年年來此溫故知新。

為了提供翌年安排專題的參考，大會特別做了問卷調查，身為大會同工的外子，把這個繁瑣的統計工作交給雙親，他們欣然接受。母親華語標準，口齒清晰，負責唱票；父親數學好，做事又仔細，負責用「正」字筆錄，兩人有説有笑，邊做邊交流：哪個專題很熱門？十分樂在其中。

父母來美後，數度跟我們一起參與盛會，獲益匪淺，並且從見證聚會中，知道有婚姻亮起紅燈的夫婦，聽了「恩愛夫妻」的專題，大澈大悟，重修舊好；更有面臨家裡中西文化衝突、反叛性又重的孩子，正苦無對策的無奈家長，聽了「養育敬虔的兒女」專題，決定重新調整自己的教育 方式。

這是父母聯手合作，為紐約靈命進深會統計、回收的上千份個人分組專題問卷結果；統計結果出爐時，他們說，能參與這個聖工，深感與有榮焉。