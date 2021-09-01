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《老照片說故事》兄弟扳手勁

文、圖／孫文廣
作者兒子玩扳手勁的照片。
作者兒子玩扳手勁的照片。

在家庭相冊中，被兒子玩扳手勁的一張舊照片觸動了，那是兄弟三十多年前的童年生活，彷彿又浮現在眼前。

當年在一個深秋的下午，太陽早已下山，臨近吃晚飯，兩兄弟玩得還沒回家；妻子知道我脾氣火爆，就說：「他們不會走遠的，就在門口和他們的小伙伴玩，我去喊喊。」可是妻子一去，又很久沒影了。

菜飯早已擺在桌上；平日我交代過兒子，不許哥哥帶弟弟去附近的水塘抓魚，很不安全。那個年代，小孩子們沒有電視機，工廠的露天電影一周才放一次，他們會到哪去玩？我在家屬區幾棟房屋間找了一圈，終於在一堵爛圍牆旁發現哥倆在玩「扳手勁」的遊戲，旁邊的幾個孩子吶喊著「加油，加油……」妻子和幾個大人也站在一旁看得入迷了，還手舞足蹈地喊著加油，那熱鬧的情景令我感動著。

後來，我發現兒子他們常同一群小朋友在這堵牆旁玩扳手勁，有一次，我特意抓拍到哥倆扳手勁的照片，無意中又保存下來了。那時只有黑白照，我自己學著沖洗的，當然質量不高。

照片上的背景，是一堵沒有粉刷水泥的紅磚牆，牆那面是湖南新華二廠的分廠；這樣簡陋的牆，在我們當時家屬住宅區有好幾面。那時沒有現在這樣繁華的高樓小區，只有兩層高的幾棟紅磚房，每套都不超過八十平方米；職工幹部的家屬不分一家多少人，只按戶分配，不收房費，那時叫「福利房」。

每天到了夜晚，住宅區外一片寂靜，高低不一的路坎草堆石縫裡，有許多小蟲子鳴叫，幾根水泥電線杆上的路燈亮著暗淡的光暈；家屬區的男女孩子們放了學，就在房屋間的空區追趕捉貓玩，有的跳繩、踢毽子、拋沙包，玩著上世紀六○年代前的一些老遊戲。不到兩米高的牆兩面，都有小孩子翻過來翻過去玩。

如今看著這張照片，大兒子的手穩如泰山，小兒子拚力扳搖，雙方進入紋絲不動的角逐，都蘊蓄著一股強大的內力。當年兩個兒子狠著勁說：「等我們以後長大了，賺了大錢，自己建高樓。」兒子媽笑了，我也大笑著說：「那只是夢想。」在哥面前扳輸了的小兒子回擊：「有夢，有奮鬥，就有高樓。」扳贏了的大兒子氣派好大：「到那個年代，什麼都有了。」

果然，他們大學畢業後，各自懷著夢想，投入改革開放的大海，在廣東各地尋找立足點，使出兒時扳手勁的力量，在大海的浪濤搏鬥。幾年後，哥倆各自有了自己的公司，有了老闆的形象。

我翻開老相冊，依然喜愛看他們哥倆童年扳手勁的照片，也看他們扳出的新天地。

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