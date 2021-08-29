近日讀到一則南韓知名方便麵被歐盟檢查出致癌物質超標一四八倍的新聞，突瞥見一張破舊紮書信的報紙，上面殘留我一九八三年寫的「煙薰紅腸是怎樣製作的」一文幾行字， 引起了我一串回憶。

記得，當時報社領導要求把工業題材文章寫得軟一些，通俗易懂；於是我開了「工廠漫遊」欄目，到上海咖啡 廠、啤酒廠、牙膏廠、肉類食品廠、調料廠等上海老百姓熟知的工廠，在技術人員陪同下，一道道工序參觀，親眼目睹產品的生產過程。

當時流行吃紅腸；宴席上的拼盤、家中的熱燴、旅遊者的便當……，處處見紅腸。一九七九年上海人吃了四百噸紅腸，到了一九八二年，肉類食品廠生產了二千噸紅腸還供不應求，熟食門市部天天排長隊。

那時我見到的紅腸製作，殺豬去骨去雜後，用鹽、蔥薑蒜略醃製四小時後絞成肉糜， 百斤肉糜的精肉與膘肉比例是九比一，然後加入胡椒、五香、糖、味精及上海生產的七寶老酒等輔料。

以人工把肉糜放入圓錐形斗，由半自動的灌腸機把肉糜灌入洗淨的豬小腸薄腸衣，形成一串串白腸；接著用天然的紅麴米作染料，把白腸變成紅腸，然後一串串掛在不鏽鋼推車上，沿著軌道推進烤箱。確切地說，我見到六個兩壁排滿暖管的小房子，暖管下面燃燒著槐樹、松樹等具芳香的木材碎片；當工人打開大鐵門，把小車推進去的時候，除了撲面而來的熱氣，還有一股樹木之香。

出爐的紅腸彎彎曲曲、粗細不均，這是由於腸衣厚薄不均，肉糜在腸內緊鬆不一，薰烤時受熱不等形成；這種半手工的紅腸雖然醜陋，但真材實料，至今仍使人懷念。看到當今許多紅腸，紅皮光滑鮮亮，一看就知道是人造腸衣；紅腸長短粗細一致，咬上一口，沒有肉糜鮮、沒嚼勁，滿口肉漿糊感。

「辣醬油」也是上海人喜歡的調料，到西餐館去吃炸豬排，蘸的是上海生產的辣醬油，有時吃冷拌海鮮也用辣醬油。

辣醬油是否為醬油？我到上海調料廠拜訪後，知道辣醬油並非醬油，而是幾十種香辛植物與辣椒、桔皮、黃介子、玉竹等中藥調製而成。這個味道有點辣、有點酸、有點鹹、有點甜、有點甘、有點香；但它像「可口可樂 」，配方從未外傳。老上海吃炸豬排若沒有辣醬油作蘸料，寧可放棄這塊排骨。

中國 人喜歡喝茶，但上海灘在清末就有猶太人咖啡館，從美國進口咖啡顆粒蒸煮。進咖啡館喝咖啡比較貴，在雀巢速溶咖啡打進中國前，百姓在家喝咖啡，用的都是上海咖啡廠生產的「上海牌咖啡」。

我去上海咖啡廠觀看這種壓製成方塊的速溶咖啡，把從雲南來的咖啡豆磨碎、燒煮、蒸餾、結晶到壓製包裝，相當純樸。方塊速溶咖啡分含糖與不含糖，每塊咖啡似麻將牌大小。說實話，我在七○年代買過這種咖啡，含糖的太甜，沒有香味；不含糖的很苦，但咖啡因成分高， 晚上喝影響睡眠。

我還去過上海啤酒廠看大卡車運進麥穀，看麥粒浸在一個個水泥砌成的大池發酵，進入蒸餾罐。回憶當時漫遊上海食品工廠，設備是簡陋、技術是落後，但材料天然原始，售價便宜，百姓吃下肚是放心的。

但到了九○年代， 以上這些工廠都被外國企業收購或國內企業併購，人造香精、瘦肉精、發泡劑、催熟劑、保鮮液、鬆軟劑、色素、防腐劑等大量開發引進。酒是人工兌的、果汁飲料是香精加水、綠豆粉絲不用綠豆、奶粉加三聚氰胺……，就拿現在華人市場暢銷的三合一速溶咖啡，其人造化學產品包含酪蛋白酸納、磷酸二鉀、雙甘油脂肪酸脂、二氧化矽等，化工添加劑過量，嚴重危害人體健康。

現在要吃到純的食材加工產品很難了，懇求企業莫把食品變毒品！