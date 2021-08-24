一九九六年陳可辛導演電影 「甜蜜蜜」，向歌后鄧麗君致敬，一舉斬獲香港 電影金像獎最佳導演獎。其中有個經典橋段，黎小軍吞吞吐吐地對李翹說：「我有車啊，送妳好不好？」當黎小軍推著自行車請她上車時，李翹楞了一下，隨即坐在後座上，半解釋半幽怨地說：「在香港這叫單車，不是車。」黎小軍剛到香港不久，當然不懂在珠光寶氣的香港，只有汽車 才叫車。

我家的高中生馬上就十六歲了，看到汽車的方向盤就手癢，躍躍欲試地要學開車，他問：「媽媽，妳當年是不是也是這樣？」我不假思索回答：「想都不敢想。」高中生納悶：「那時沒有汽車，是學開摩托車？」我笑著說：「貧窮限制了我的想像力，當時連自行車我也沒有。」

黎小軍生活的中國北方，口語裡把自行車簡稱為「車」，一九七○年代是每個家庭的大件，所謂大件，意思是富裕的家庭才有車。自行車是上下班的交通工具，兼接送孩子、馱老人上醫院、買糧、買煤；節日時，還用來載著全家去探親訪友。我父親有一輛二十八吋的加重自行車，非常結實，媽媽坐後面，手裡提著大包小包，哥哥坐車大梁，我坐車把上，出門像雜耍一樣。當年家家如此，所以見慣不怪。

小學快畢業時，好朋友王麗推著一輛女款的自行車到我家。我羨慕地問她：「這是誰的車？」她說是她阿姨的，趁著大人聊天偷出車來，邀請我一起學騎車。

我倆在胡同裡推著車，一隻腳踏腳蹬，一隻腳點著地，雙手扶著車把慢慢往前滑行，當時的行話叫「遛腿」。還沒遛夠，估摸著阿姨要回家，我們趕緊去還車。

「遛腿」後我倆嘗到滑行的奇妙滋味，對學習騎自行車興趣大增，只要看到院子裡有閒置的車，推著就跑，跟土匪一樣，根本不跟大人打招呼。孩子們心裡明白，就算打了招呼，大人也不同意，乾脆就蠻幹。幸好我們都在胡同裡練習，大人需要車時，馬上就可以找到我們。

王麗的協調性比我好，很快就掌握好平衡，可以「掏腿」騎——一條腿從大梁下面掏過去騎車。王麗膽子也大，漸漸地帶著我騎出胡同，去寬敞的煤渣路上練車。多數時候只有一輛車子，一個騎車，另一個就跟著一路小跑，我們的身體素質就這樣練出來了。

我笨手笨腳，過了好久才學會掏腿，技術還不穩定，那天愈騎愈快，正得意，對面來了一輛車，心裡緊張，連人帶車一起摔倒，雙膝摔得血淋淋不說，還嵌著爐灰渣。不過我們都是摔打著長大的，這點疼不算事。

我們整個暑假只要得空就偷車去騎，自行車好像魔法掃帚，讓我們著迷；我的腿結痂了，王麗又摔破了，但我們頂著傷疤的膝蓋騎得呼呼帶風。現在回想起來，那時的天空真藍，我們不知疲倦，整個世界都跟著我們奔跑。

高中生問：「那妳什麼時候有自己的自行車？」我心裡有一點酸地說：「上高中時一直盼望有一輛新的自行車，一直沒有。」因此也我能體會黎小軍那句：「我有車啊，送妳好不好？」在物質貧乏的年代，這句話裡藏著多少柔情蜜意和自豪。

高中生沒頭沒腦地說：「妳知道嗎，世界上第一輛賓士車是把發動機裝到三輪車上，動力只有一馬力，發明家把它當做禮物送給自己的妻子。妻子為了支持他的發明，瞞著他帶孩子開著汽車回娘家，一路引起轟動；發明家帶著賓士去參加車展，大獲成功。」哇哦，真沒想到，高貴的賓士原來是輛甜蜜蜜的車。

電影中，李翹起初有點嫌棄，但坐到黎小軍的自行車上，她疲憊的身心似乎變輕了，漸漸放鬆下來，兩條長腿隨著車輪盪來盪去。天地之間春風和暢，兩個年輕人的荷爾蒙充斥整條街道，一派歲月靜好，此情此景，正應那句——春風十里不如你。