我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

社工兼偵探

梁蘭蓁

當年我還是一個小社工時，因為工作努力，被調到責任較大的特別小組。特別小組的案件，是收父母親吸毒而疏於照顧的孩子，交社會局保護、安置，直到法庭把孩子歸還父母親為止。不過長期吸毒能走回正軌的父母並不多，這些被社會局保護的孩子就得做長遠打算；把孩子讓別人領養，很多父母親不願意，會要求社會局把孩子安置在親戚家。社工對此得做詳盡的調查，確定這些親戚有能力並有意願照顧這些孩子。

那時我有個案子，受虐兒是六歲的安妮；她的父親因販毒已入獄，母親吸毒沒有好好照顧她，任由安妮頭不梳、臉不洗地在居住的廉價公寓遊蕩，向鄰居討吃要喝，終於有人向社會局告發，法庭把安妮交給社會局，由我管理。

安妮的媽媽在橙縣有一個姊姊，已婚、中等收入，有三個上小學的孩子。當時這位雪倫阿姨表示很關心安妮，願意照顧她。

安妮在雪倫阿姨家住了不久後，我家訪時發現安妮走路不穩，拿東西手捏不緊，講話也有一點慢，堅持一定要帶安妮去看醫生。 經過快半年，用公家的醫療保險，從家庭醫生看到腦神經專科醫師，終於確診安妮得了類似漸凍人的病症，醫生說她的各種機能都會逐漸退化以致完全喪失。由於現在只是初期，醫生無法預測她退化的速度有多快，但是建議從現在開始，安妮需要每天二十四小時有人在旁監護，以防不測。

雪倫阿姨知道這個病况以後，表示她可以照顧安妮，即使醫生規定安妮任何時候不能獨自一人在家，雪倫阿姨還是說她可以在家照顧安妮。

我是監管的社工，得確認雪倫真的會每天二十四小時照顧並陪伴在安妮身邊，我決定做一次偵探性的家訪。

那天我帶了一名女性社工助理，早上七時就開車到雪倫阿姨家附近觀察。雪倫阿姨的先生開車出門上班，過不久，雪倫阿姨也開車帶著三個孩子去上學，這表示現在安妮是一個人留在家裡。我馬上打電話給警察請他們來救援，才幾分鐘，兩輛警車開來，我出示社工證件，警察以援救被虐兒童之名，用萬能鑰匙打開了門，我們看到安妮獨自坐在餐桌前，對著一碗早餐麥片發呆。

當警察證明屋內沒有任何人在照顧孩子，就讓我們把安妮帶回社會局暫時安置，我留下一張名片，請雪倫阿姨和我聯絡。

我們才到保護之家，雪倫的電話就追到，她氣急敗壞解釋，知道把安妮一個人留在家裡是犯法的，但是這天是趕時間才不得已這麼做；她要我把安妮交還給她照顧，以後絕對不會再犯這種錯誤了。

橙縣兒童法庭不但有代表社工的律師，還有分別代表父母親、孩子的律師，三方律師從本身的立場建議孩子應該如何安置。最後法官判決，把安妮安置到有特別護理執照的醫療寄養家庭照顧。對這個判決，我很欣慰，因為我不必擔心安妮會因爲疏於照顧而發生意外；社會局付給這些特殊寄養家庭的費用很高，監督也非常嚴謹，所以他們可以很專心地服務孩子所有醫療上的需求。

安妮在特殊護理寄養家庭才住了一年多，病况就更嚴重了，不但不能說話，連坐輪椅都坐不穩了。再過不久，我的職位調動，案子交給另一位社工管理；再過兩年，那位社工告訴我安妮已經病重離世。

安妮在人間不到十年，沒有父母親的疼愛，沒有上過正式學校，沒有朋友、玩伴，只認識來來往往的社工、律師和寄養家庭的照顧者。如果沒有我那次的突襲檢查，她的人生會不一樣嗎？這是我內心永遠沒有答案的問題。

警察 橙縣 醫療保險

上一則

家教

下一則

學習的重要

延伸閱讀

南加內陸一寄養家庭夫婦被控謀殺 性虐待寄養孩童

南加內陸一寄養家庭夫婦被控謀殺 性虐待寄養孩童
賣屋家庭糾紛 橙縣槍擊案1死3傷

賣屋家庭糾紛 橙縣槍擊案1死3傷
《父親》星星在死亡前最耀眼

《父親》星星在死亡前最耀眼
南加橙縣疫情攀升 重症住院增42人 創3月來新高

南加橙縣疫情攀升 重症住院增42人 創3月來新高

熱門新聞

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
黛安／圖

好友的祈禱

2021-08-13 03:02

單身女醫師的幸福

2021-08-14 03:02

人生的轉折點

2021-08-11 02:00

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛