當年我還是一個小社工時，因為工作努力，被調到責任較大的特別小組。特別小組的案件，是收父母親吸毒而疏於照顧的孩子，交社會局保護、安置，直到法庭把孩子歸還父母親為止。不過長期吸毒能走回正軌的父母並不多，這些被社會局保護的孩子就得做長遠打算；把孩子讓別人領養，很多父母親不願意，會要求社會局把孩子安置在親戚家。社工對此得做詳盡的調查，確定這些親戚有能力並有意願照顧這些孩子。

那時我有個案子，受虐兒是六歲的安妮；她的父親因販毒已入獄，母親吸毒沒有好好照顧她，任由安妮頭不梳、臉不洗地在居住的廉價公寓遊蕩，向鄰居討吃要喝，終於有人向社會局告發，法庭把安妮交給社會局，由我管理。

安妮的媽媽在橙縣 有一個姊姊，已婚、中等收入，有三個上小學的孩子。當時這位雪倫阿姨表示很關心安妮，願意照顧她。

安妮在雪倫阿姨家住了不久後，我家訪時發現安妮走路不穩，拿東西手捏不緊，講話也有一點慢，堅持一定要帶安妮去看醫生。 經過快半年，用公家的醫療保險 ，從家庭醫生看到腦神經專科醫師，終於確診安妮得了類似漸凍人的病症，醫生說她的各種機能都會逐漸退化以致完全喪失。由於現在只是初期，醫生無法預測她退化的速度有多快，但是建議從現在開始，安妮需要每天二十四小時有人在旁監護，以防不測。

雪倫阿姨知道這個病况以後，表示她可以照顧安妮，即使醫生規定安妮任何時候不能獨自一人在家，雪倫阿姨還是說她可以在家照顧安妮。

我是監管的社工，得確認雪倫真的會每天二十四小時照顧並陪伴在安妮身邊，我決定做一次偵探性的家訪。

那天我帶了一名女性社工助理，早上七時就開車到雪倫阿姨家附近觀察。雪倫阿姨的先生開車出門上班，過不久，雪倫阿姨也開車帶著三個孩子去上學，這表示現在安妮是一個人留在家裡。我馬上打電話給警察 請他們來救援，才幾分鐘，兩輛警車開來，我出示社工證件，警察以援救被虐兒童之名，用萬能鑰匙打開了門，我們看到安妮獨自坐在餐桌前，對著一碗早餐麥片發呆。

當警察證明屋內沒有任何人在照顧孩子，就讓我們把安妮帶回社會局暫時安置，我留下一張名片，請雪倫阿姨和我聯絡。

我們才到保護之家，雪倫的電話就追到，她氣急敗壞解釋，知道把安妮一個人留在家裡是犯法的，但是這天是趕時間才不得已這麼做；她要我把安妮交還給她照顧，以後絕對不會再犯這種錯誤了。

橙縣兒童法庭不但有代表社工的律師，還有分別代表父母親、孩子的律師，三方律師從本身的立場建議孩子應該如何安置。最後法官判決，把安妮安置到有特別護理執照的醫療寄養家庭照顧。對這個判決，我很欣慰，因為我不必擔心安妮會因爲疏於照顧而發生意外；社會局付給這些特殊寄養家庭的費用很高，監督也非常嚴謹，所以他們可以很專心地服務孩子所有醫療上的需求。

安妮在特殊護理寄養家庭才住了一年多，病况就更嚴重了，不但不能說話，連坐輪椅都坐不穩了。再過不久，我的職位調動，案子交給另一位社工管理；再過兩年，那位社工告訴我安妮已經病重離世。

安妮在人間不到十年，沒有父母親的疼愛，沒有上過正式學校，沒有朋友、玩伴，只認識來來往往的社工、律師和寄養家庭的照顧者。如果沒有我那次的突襲檢查，她的人生會不一樣嗎？這是我內心永遠沒有答案的問題。