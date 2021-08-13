張愛玲與錢學森擦肩而過

張愛玲與錢學森是中國 近代史上兩大傳奇人物，一位是文學界百年難得的才女，留下許多美麗的文學作品；另一位是科學界泰斗，成爲中國航天、導彈之父，更是工程控制領域的先驅。

祖籍河北豐潤的張愛玲一九二○年出生於上海，由私塾教育啓蒙，然後就讀教會女校，雖然考上倫敦大學獎學金名額，但是因爲戰亂而無法成行，只好留在上海就讀聖約翰大學，從二十三歲開始正式發表作品。

張愛玲二十四歲嫁給胡蘭成，婚姻僅維持三年。她在三十二到三十五歲暫居香港 ，然後在一九五五年轉來美國 定居，幾經流離，七十五歲在家徒四壁的洛杉磯公寓裡，穿著心愛的旗袍孤單離開她愛過、恨過、痴過、嗔過的人世，留下許多經典。

一九一一年，祖籍杭州的錢學森誕生在上海，這個顯赫的家族是吳越國創建者錢鏐的後裔，知名的後代還有國學大師錢穆、文學家錢鍾書、數學家錢偉長、諾貝爾化學獎得主錢永健、中國前外交部長錢其琛等。

錢學森一九三五年考試通過庚子賠款公費留美，第二年獲麻省理工碩士，之後轉到加州理工學院，在空氣動力學權威馮卡門教授指導下，三年後獲得博士學位，即投入火箭研究並任加州理工副教授。

一九五○年代麥卡錫主義盛行，美國政府發現錢學森曾與中國高層聯絡，又曾經與一些左派的外圍組織來往，開始隔離他參與火箭與其他機密研究，並不准離開美國，形同軟禁。一九五五年中美雙方決定以十一位被俘的美軍飛行員交換錢學森回歸。

幾經波折後，錢與妻子及一雙兒女在一九五五年九月十七日，搭乘油輪「克利夫蘭總統號」離開美國，於十月八日到達香港，然後從九龍車站前往廣東深圳，十月二十八日到了北京。他的來臨加速改變中國航太與火箭的發展與進程。

另一方面，一九五二年離開上海的張愛玲旅港三年間，發表了「秧歌」與「赤地之戀」兩部長篇小說，又因爲翻譯海明威的「老人與海」，結識鄺文美與宋淇夫婦。在任職電懋影業公司監製的宋淇邀約下，張愛玲一直到赴美後八年間，為電懋寫了十部劇本，「南北喜相逢」、「桃花運」、「六月新娘」、「南北一家親」等，一方面透露出張愛玲對港式社會人情的觀察深入，更顯示她在喜劇的掌握也才華洋溢。

但是一九五○年代的香港，政治上是極度不安定的，嚮往心靈自由的張愛玲動念離開，終於在一九五五年十月九日，搭乘「克利夫蘭總統號」前往美國，送行的只有鄺文美與宋淇。經過三周海上行程，在十月二十二日先到檀香山，再於二十九日到達加州舊金山，然後坐火車前往美國東岸的紐約，暫時居住在救世軍的女子宿舍裡，開始她長達四十年的旅美生涯。

請注意張愛玲離開香港的日期及搭乘的油輪，一點沒錯，就是搭了錢學森一家從美國到香港的同一艘油輪。這艘船見證了歷史重要的一頁，一九五五年十月八日帶著錢學森一家從美國到達香港，幾個小時以後，同一艘船帶著張愛玲離開香港遠赴美國。一天以内，從美國帶回頂級科學家，成就中國航太與導彈工程；卻從香港帶走了近代華語文壇最佳的小說家。

錢學森成爲科技英雄，張愛玲寂寞地在異域走完華麗的一生，這份擦肩而過的巧合，雖說是天意，總令人不甚唏噓吧。