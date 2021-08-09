那天阿祖母子在茶樓剛剛相了親，經過五金店，發生上述的歷史性一幕；阿祖隨即對母親說：「這個姑娘我喜歡。」李女士隨即找人打聽，她想起一個熟人，公私合營前「榕園酒家」的老闆娘伍嬸。伍嬸的回答乾脆：「她呀，我是看著長大的，叫阿枝，從前家裡開廣盛源，賣海味，有家底呢！不知夠不夠十八歲，沒聽說過有物件……」阿祖母子喜出望外，馬上央求伍嬸當媒人。

伍嬸從小巷走進我家的後門，一五一十把老謝家說親一事告知了，祖母興奮極了，連聲說好，對伍嬸說：「找到這樣的『好門口』，要修行好幾世，我馬上和阿枝她爸說，讓他們明天來見面。」父親接到祖母捎去的口信，當天下午回到小鎮，聽祖母把經過說了，自然喜出望外。

晚飯後，父親把姊姊叫到二樓的房間詳談；姊姊沒有說話，她連戀愛也沒開始過，剛剛有了工作 ，嘗到自由的滋味，不必受祖母的閒氣，怎麼天下掉下一個「老公」？但姊姊面對家裡的絕對權威，別說不敢說「不」，連「說不」的念頭也沒有。

姊姊當場沒有表示，父親不勉強，只是要她好好想想，最後緩緩說出一句：「阿枝，妳是最大的，下面還有五個，我一個月工資不到五十塊，負擔太重了，只有妳能幫幫我……」次日大早，父親在姊姊上班前回到鋪裡，姊姊開腔：「你認為他好，就答應吧！」原來，祖母昨夜放下身段和姊姊談了，主題是嫁給這位男子有什麼好處，如果嫁另外一個有什麼壞處，祖母圍繞錢展開主題，姊姊聯想到這些年家道中落的不堪，心動了。

父親是精明人，親生女兒的終身大事豈能馬虎。所以他找了表姐丹姑，以知根知底的香港 人的身分，透過與客人交談摸底：阿祖母子在香港從事何種職業，收入如何？父親見多識廣，斷定香港人騙從來沒去過香港的土包子容易。

丹姑在阿祖母子拜訪我家那天和他們聊了一陣家常；當天，丹姑把「偵查」的結論告訴父親：阿祖母子都從事正當行業，理髮師阿祖的月薪約一百五十港元，他母親的月薪約一百元，扣去最大筆的開銷——房租七十五元，每月有節餘，靠這點錢在九龍養家活口不容易，但在國內成家，老婆孩子衣食無憂。

父親拍了板，接下來的是下聘禮，交換年庚，找算命先生擇吉日成親。

兩周後的周末，我回到鋪子，廚房裡堆著半人高的餅盒，原來今天是男方「擔餅」的日子（即送喜餅）。幫忙的人來來往往，我連姊姊的面也沒見上。回校時，母親把六個喜餅放進我的行李包，這不但是姊姊迄今予我的最大恩澤，也是我對母親的最溫暖記憶；在旁的丹姑也驚訝對我說：「就你有面子，拿這麼多！」母親笑著說：「他在外頭上學，吃不到。」

回到學校，不敢公開吃喜餅，只能午睡時躲在蚊帳裡啃。這一年，國內剛剛經歷死了數千萬人的三年大饑荒，喜餅要用糧票買，全靠父親在供銷社的關係，才拿到這種體面又豐盛的聘禮。

姊姊出嫁那天，我請了假回到村裡，母親穿上新衣服忙裡忙外；我渾渾噩噩，既沒人找我幫忙，我也不會做什麼，只好到處走動看熱鬧。姊姊在臥室裡，接受富有經驗的「大襟婆」的指導，穿上大紅嫁衣，幾個要好的姐妹陪伴在旁。

➤➤➤姊姊出嫁了（上）

➤➤➤姊姊出嫁了（下）