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回顧台大夜間部（上）

司徒林

一九六七年六月十二日，國立台灣大學行政會議通過設立夜間部，同時開始招生。由於是奉教育部指示設立，並非校方主動，所以開辦之初只勉強開了一扇窄門，設立外文、商學、法律三個學系，每系也只招生五十名，並且單獨招生，又與其他十三所大專院校「同時」舉辦入學考試，無形中再設下一道關卡。

我因為獨鍾「台大」這塊金字招牌，又礙於當時軍中硬性規定，大專日間部只准報考理工科系，於是決定去夜間部一試。由於我對商學與法律學門無興趣，因此報考時只填外文系一個志願。

報名處設於台大校總區椰林大道上辦公大樓近旁，早上去報名時只見我一人；一名滿頭白髮的辦事員看到我馬上把手一揮，吆喝道：「你去報聯招！」他顯然嫌我年齡大了一點，擔心我會拖累台大的盛名，所以擺出一副拒人千里的姿態。其實，我當時未屆不惑之年。幸虧他鄰座另一位辦事員看到我滿臉困惑無辜，頓生惻隱，才讓我如願報名。

我評估自己應試的能耐，國文、英文、三民主義諒可輕騎過關，最弱的一環非數學莫屬，但補習為時已晚，只能祈求上蒼保佑，千萬不能抱鴨蛋，因為招生簡章明定，任何一科零分即不予錄取。於是，我決定集中精力，準備中外史地，趕緊去書店買了幾本升學指南，以期爭取高分。

八月夏日炎炎，我在台大校總區應考，打開數學試卷一看，赫然發現有一大題全是選擇題，心跳頓時減緩，臨場福至心靈，居然猜中五小題，拿到二十五分。放榜我名列外文系第三，前兩名都是北一女應屆畢業生。

同年十一月開學，在體育館接受新生講習；系主任朱立民博士開宗明義第一句話就是警惕全班學生：「外文系不是英文秘書的訓練場所。」

夜間部的課，除體育排在周末日間，其餘周一到周五從傍晚六時上到十時，每學期限修十六個學分；全部學程五年，十個學期；至少須修滿一百廿八個學分，始准畢業。

大一第一學期開學不久，講授「西洋文學概論」的蔣世燾老師在課間休息時對我說：「夜間部前身其實是補習班，受教者多為現職公務員，他們想修學位，便去遊說老一輩的立法委員向教育部施壓；教育部迫不得已，才指示台大開辦夜間部。」我始明白台大主管部門對夜間部之態度何以如此保留。

大一重點課程是國文與英文，各八個學分。我在國文課本裡看到有一篇是史記之「魏公子信陵君列傳」，相當意外，因為一九四七年我在四川成都唸高二時，就讀過司馬遷這篇名作，在台灣遲至大一才教；不過課文中仍有許多選自左傳的文章，我都很陌生。我虛心向授課老師羅聯添請教，他也耐心地解釋，還將我作文上的佳句用紅筆勾勒以示激勵，一學年下來，我受益匪淺。

教大一英文的曹永揚老師，得知學生中有幾個來自軍中外事部門，有一次故意酸我們：「不要在課堂上講美國大兵英語，否則老師會瞧不起你們！」

第二學年開始外文系的重點課目「英國文學史」，由侯健老師擔綱第一階段的講授。他籍貫山東，說話速度很快，無論中、英語都略帶口音。系主任朱立民在系務介紹時，還特別點名他，說他是系裡英文單字記得最多的教師。他一開講就滔滔不絕，和我們學生幾無互動，因此要將他所講的全筆記下來相當不容易。不過，他一下課立即變得很隨和，與我們幾個「老」學生有說有笑，我們也常在周末請他去小吃，為夜間部緊張的生態添上輕鬆的色彩。

匆匆來到第三學年，開始學習第二外語，我選修法文，因為早年我曾去補習德文，不料這個人才輩出的日耳曼民族語文結構性別雜陳，僅僅是冠詞一項就要區分陽性、陰性、中性；同一屋簷下，門是一個性，窗又是另一個性，桌與椅也不同性，弄得我暈頭轉向，從此對它敬謝不敏。

法文分兩學年、四個學期，需修十二個學分，先後有三位老師授課；第一位是王姓女教授，曾在比利時天主教修道院靈修多年，她文法與會話並重；不知何故，每次考試，她總是站在我的近旁。只要看到我口唇蠕動，就要大叫我的名字，示意我勿打暗號，弄得我十分窘迫。其實，我只因是語文測驗，才會下意識的默唸考題，當時我的法文也剛入門，哪有能耐充救兵？

➤➤➤回顧台大夜間部（下）

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