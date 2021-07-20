提起越共，大概不會令人肅然起敬，至少在西方國家如此；對於散居世界的數百萬越南 難民來說，聞之更是滿腔怒火。不論越共、柬共，都是奪權後先向人民大開殺戒，趕盡殺絕更甚於外國入侵的戰爭，真是血淚斑斑，罄竹難書。許多年後總結經驗，竟是「在社會主義革命前進的道路就是如此」。

我有一位同祖父異祖母的叔父，十六歲讀完中文小學就離開父母加入越共。法國殖民主義統治時期，越共領導的越南解放抵抗運動深入柬埔寨邊境 兩個省分──柴楨與波羅勉省。他在「救國救民」的神聖感召下，選擇終生貢獻給越南解放事業。

我的祖父早年從廣東潮安過海到當地，先後與兩位祖母生了十個兒女，繼祖母是越南人；這名「越共叔父」大約於一九三○年出生於柬埔寨波羅勉省巴南縣城，排行第七。

叔父與他的越共解放部隊常年活躍在柬越邊界；他偶爾在夜裡悄悄到巴南縣城看望父母，又趁黑夜回去。祖父過世時，他為了避開當地安全部門的耳目，在親人治喪時，只在現場外圍走了一圈後悄悄離開，算是為老父送別。越南全國統一後，叔父回到巴南老家，把祖父的遺骸從已成荒野的草叢中挖出，運到越南環境優雅的義地安葬。

我一九六○年從廣東到柬埔寨，整整十年沒見過這位叔父。祖父母與父輩談及叔父投奔越共之事，似乎沒有怨言，還有少許榮耀，似乎日後越共勝利了，家族會得到保護。

一九七○年，越南戰爭擴大到柬埔寨，我與一幫青年學生擺脫金邊軍政府的控制進入農村；從和平、優越的城市生活轉入艱苦的農村戰爭生活，我體會叔父與他的部隊從事的事業，以生命保衛廣闊的農村。

一年後，我所在的農村駐紮大量的越南解放部隊；我嘗試打聽叔父的消息，一位參加越共部隊的巴南縣城華僑說：「你叔父就在這一帶，他叫『三僑』，是人人熟知的領導。」我於是逐村逐家詢問，果然越南戰士都認識他，最後確定在一戶農民高腳屋裡，可惜屋裡的戰士說：「三僑同志 正好出去工作，你明天上午再來吧！我們會告訴他，他會等你的。」第二天一早，我又到這間屋子，戰士們說：「你叔父已經知道你在找他，再等一會吧！」十幾分鐘後，一位年約四十歲的高瘦男子走上高腳屋。戰士們說：「來了，這就是你的叔父！」

他外形精悍，身體稍瘦而強壯、步伐輕盈、眼帶慈祥。我用潮州話告訴他我的名字、父親的名字，還說出他的原名。他微笑說：「是的，正是我；你怎麼打聽到這裡來？」我把經過告訴他。他說：「昨天同志告訴我，我就在這裡等著你。你今年幾歲了？怎麼來到解放區？」我一面回話，一面觀察首次見面的叔父。他接著說：「我早年參加部隊，許多侄兒女、外甥兒女都沒見過。你爸媽都好嗎？」「都好，我是十年前從中國來的。」「我有聽說。我們是首次見面，很高興。」叔叔的戰友聽不懂我們的話，又好奇又為我們高興。

叔父問我到農村的情況，給我諸多鼓勵；我問叔父戰鬥生活危險嗎？他說：「當然，要機靈，保持警惕、反應要快。有一次我們躲在戰壕裡，美國飛機在上空偵察、轟炸，我也在戰壕裡觀察敵機，突然發現情況不對，趁著飛機掉頭，迅速跑到另一個戰壕，人剛跳下去，我原來的戰壕中了炸彈。要是慢幾秒鐘，必死無疑。」

他轉身向他的戰友說起這段經歷。他的戰友附和他說：「你的叔叔不但勇敢，而且身手敏捷。」我問叔叔是否受過傷？「不礙事。」他輕鬆地說。我又問：「叔叔為何十六歲就參加解放陣線？」叔叔笑了又笑，拍我的肩膀，沒有回答。

叔父為何取名「三僑」？我想，這表示有三重身分：有一定中文程度的第二代華僑、準備終生獻身越南革命的越僑、出生和來自柬埔寨的柬僑。一年後，我到與叔父相會的鄰村做小生意。一天早上，叔父突然騎單車路過，我們第二次見面。我說，我現在做小生意，不再漂泊了，日子也好過些。他說：「很好！」我送了叔父兩百元。

叔父「三僑」之名在東南農村為人們所熟悉，我的同鄉及叔父的華僑戰友告訴我，叔父擔任後勤運輸的副連長，他和他的一百多名戰友在夜裡為部隊、醫療單位運送武器彈藥、戰略物資、醫療器材、藥物等，這些沉重的物資有時用人力背負，有時用牛車、兩輪或四輪手推車，雖然不在戰鬥部隊，但也十分危險。

➤➤➤越共叔父（中）

➤➤➤越共叔父（下）